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Борьба с наркооборотом в Грузии: задержаны четверо

Борьба с наркооборотом в Грузии: задержаны четверо

Sputnik Грузия

Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 22.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-22T20:21+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Полиция задержала четырех человек за незаконное хранение, приобретение и провоз в Грузию наркотиков и психотропных препаратов, говорится в сообщении МВД страны. Задержания прошли в Тбилисском и Кутаисском международных аэропортах. Среди задержанных – один гражданин Грузии и три иностранца. Их гражданство не сообщается. Во время обысков при въезде в Грузию у задержанных обнаружили разные наркотики и психотропные вещества, среди которых 150 грамм кокаина, 359 таблеток метилфенидата и кодеина, 206 таблеток прегабалина и 17 таблеток препарата "Лирика". Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Психотропные лекарства в Грузию провозить можно, но только с официальным рецептом врача, справкой о диагнозе и запасом на 30 дней. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, происшествия, новости, тбилиси, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики