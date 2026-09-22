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Десятки граждан Грузии депортированы из Ирландии, среди них – дети
Десятки граждан Грузии депортированы из Ирландии, среди них – дети
Sputnik Грузия
Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмиссии проживающих без разрешения лиц" 22.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Ирландия депортировала 43 гражданина Грузии, сообщает министерство юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии. С января по июнь 2026 года страны Евросоюза депортировали на родину 1 431 гражданина Грузии. Среди депортированных из Ирландии в Грузию – 33 мужчины и семь женщин, а также одна семья с тремя детьми. В ирландской полиции отметили, что четверо депортированных мужчин были осуждены за совершение различных преступлений. "Хочу отметить, что подавляющее большинство граждан Грузии проживают в стране на законных основаниях и вносят положительный вклад в ирландское общество", – заявил министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О'Каллаган. Депортированные уже прибыли в Тбилиси. По данным правительства Ирландии, аренда самолета и выполнение рейса обошлись в 225,6 тысячи евро. C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней пребывания в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмиссии проживающих без разрешения лиц". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, ирландия, депортация
грузия, новости, общество, ирландия, депортация
Десятки граждан Грузии депортированы из Ирландии, среди них – дети
10:28 22.09.2026 (обновлено: 11:07 22.09.2026)
Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмиссии проживающих без разрешения лиц"
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Ирландия депортировала 43 гражданина Грузии, сообщает министерство юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии.
С января по июнь 2026 года страны Евросоюза депортировали на родину 1 431 гражданина Грузии.
Среди депортированных из Ирландии в Грузию – 33 мужчины и семь женщин, а также одна семья с тремя детьми. В ирландской полиции отметили, что четверо депортированных мужчин были осуждены за совершение различных преступлений.
"Хочу отметить, что подавляющее большинство граждан Грузии проживают в стране на законных основаниях и вносят положительный вклад в ирландское общество", – заявил министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии Джим О'Каллаган.
Депортированные уже прибыли в Тбилиси. По данным правительства Ирландии, аренда самолета и выполнение рейса обошлись в 225,6 тысячи евро.
Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим. В стране принят ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. В частности, ужесточена процедура смены фамилии, введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции.
C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней пребывания в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.
Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмиссии проживающих без разрешения лиц".