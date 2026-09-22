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Евросоюз пытается быстрее решить вопрос с российскими активами - разведка России

Евросоюз пытается быстрее решить вопрос с российскими активами - разведка России

Sputnik Грузия

Евросоюз боится, что не сможет бесконечно финансировать Киев, говорится в докладе разведки 22.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-22T17:41+0400

2026-09-22T17:41+0400

2026-09-22T18:59+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен – Sputnik. Лидеры стран Евросоюза стремятся быстрее решить вопрос с замороженными российскими активами, сообщило во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ (СВР)."Лидеры ЕС кровно заинтересованы успеть провернуть операцию по краже активов РФ до выборов в ряде европейских стран в 2027 году", – говорится в сообщении.СВР располагает данными о том, что европейские эксперты обсуждают создание новой структуры, куда можно было бы перевести российские активы из находящегося в бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear. Евросоюз опасается, что не сможет бесконечно финансировать Киев.В СВР добавили, что в таком случае Европа не сможет рассчитывать на то, что крупные держатели европейских ценных бумаг, в частности Китай, Индия, ОАЭ и Саудовская Аравия не будут учитывать подобные риски."Так что вор в любом случае будет наказан", – подчеркнули в пресс-бюро.После начала СВО Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов России – примерно на 300 миллиардов евро. Из этой суммы свыше 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в том числе 180 миллиардов – на счетах бельгийской Euroclear.Москва неоднократно называла заморозку российских активов в Европе воровством. В Кремле заявляли о том, что возможное изъятие заблокированных российских активов повлечет череду негативных последствий: от падения доверия к Еврозоне до обвала евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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