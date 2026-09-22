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Грузинский актер Торнике Гогричиани сыграл в третьем сезоне сериала BBC "Бдительность"
Грузинский актер Торнике Гогричиани сыграл в третьем сезоне сериала BBC "Бдительность"
Sputnik Грузия
В новом сезоне триллера с Роуз Лесли и Сюранн Джонс в главных ролях Гогричиани досталась роль офицера, чья лояльность остается под вопросом на протяжении всего... 22.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Грузинский актер театра и кино Торнике Гогричиани сыграл одну из ролей в третьем сезоне рейтингового британского сериала BBC "Бдительность" (Vigil).Решительные героини триллера "Бдительность" (в официальном российском прокате этот британский детективный сериал называется "Дежурство") – старший инспектор Эми Силва и инспектор Кирстен Лонгакр (Сюранн Джонс и Роуз Лесли) – вновь берутся за сложное дело. Спецслужбы, уже оценившие их опыт в расследовании деликатных инцидентов с участием британских военных, привлекают их к работе после происшествия на норвежском арктическом архипелаге Шпицберген. Формально принадлежащий Норвегии, этот остров вынужден постоянно балансировать между требованиями британцев и внешними угрозами. В этом сезоне в центре сюжета — закулисные игры вокруг планов Великобритании по добыче ценных ископаемых со дна океана. Торнике Гогричиани играет роль полковника Федора Заморина – офицера российской полиции, направленного на Шпицберген, который может стать как ключевым союзником, так и опасным манипулятором для главных героинь. Торнике Гогричиани – известный грузинский актер, ранее засветившийся в нескольких заметных международных проектах: он сыграл безжалостного криминального авторитета в боевике Netflix "Тайлер Рейк: Операция по спасению 2" (Extraction 2), а также появился в сериале "Капли бога" (Drops of God). В третьем сезоне "Бдительности", премьера которого состоялась 30 августа, Гогричиани вошел в "самый мультинациональный состав" за всю историю шоу, вместе с ним в новых ролях дебютировали такие актеры, как Стивен Миллер ("Отдел Q"), Джеппе Бек Лаурсен ("Последнее королевство") и Кайса Хаммарлунд ("Угон").Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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торнике гогричиани, bbc, netflix, великобритания, норвегия, новости, грузия, в мире, культура, грузинский шоу-бизнес, кино, кино, сериал
торнике гогричиани, bbc, netflix, великобритания, норвегия, новости, грузия, в мире, культура, грузинский шоу-бизнес, кино, кино, сериал
Грузинский актер Торнике Гогричиани сыграл в третьем сезоне сериала BBC "Бдительность"
16:24 22.09.2026 (обновлено: 16:26 22.09.2026)
В новом сезоне триллера с Роуз Лесли и Сюранн Джонс в главных ролях Гогричиани досталась роль офицера, чья лояльность остается под вопросом на протяжении всего сюжета
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Грузинский актер театра и кино Торнике Гогричиани сыграл одну из ролей в третьем сезоне рейтингового британского сериала BBC "Бдительность" (Vigil).
Решительные героини триллера "Бдительность" (в официальном российском прокате этот британский детективный сериал называется "Дежурство") – старший инспектор Эми Силва и инспектор Кирстен Лонгакр (Сюранн Джонс и Роуз Лесли) – вновь берутся за сложное дело.
Спецслужбы, уже оценившие их опыт в расследовании деликатных инцидентов с участием британских военных, привлекают их к работе после происшествия на норвежском арктическом архипелаге Шпицберген.
Формально принадлежащий Норвегии, этот остров вынужден постоянно балансировать между требованиями британцев и внешними угрозами. В этом сезоне в центре сюжета — закулисные игры вокруг планов Великобритании по добыче ценных ископаемых со дна океана.
Торнике Гогричиани играет роль полковника Федора Заморина – офицера российской полиции, направленного на Шпицберген, который может стать как ключевым союзником, так и опасным манипулятором для главных героинь.
Торнике Гогричиани – известный грузинский актер, ранее засветившийся в нескольких заметных международных проектах: он сыграл безжалостного криминального авторитета в боевике Netflix "Тайлер Рейк: Операция по спасению 2" (Extraction 2), а также появился в сериале "Капли бога" (Drops of God).
В третьем сезоне "Бдительности", премьера которого состоялась 30 августа, Гогричиани вошел в "самый мультинациональный состав" за всю историю шоу, вместе с ним в новых ролях дебютировали такие актеры, как Стивен Миллер ("Отдел Q"), Джеппе Бек Лаурсен ("Последнее королевство") и Кайса Хаммарлунд ("Угон").