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Грузия готова к тесному сотрудничеству с Китаем для развития Среднего коридора – министр
Грузия готова к тесному сотрудничеству с Китаем для развития Среднего коридора – министр
Sputnik Грузия
Квривишвили приняла участие в Глобальном форуме по устойчивому транспорту в Китае, и выступила на встрече с речью, посвященной Транскаспийскому международному... 22.09.2026, Sputnik Грузия
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южно-кавказский транспортный коридор
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Грузия готова к тесному сотрудничеству с Китаем и странами-участницами в контексте Среднего коридора, чтобы превратить стратегические решения страны в конкретные и осязаемые результаты по всему маршруту, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. Квривишвили приняла участие в Глобальном форуме по устойчивому транспорту в Китае и выступила на встрече с речью, посвященной Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Маршрут Среднего коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Как отметила глава Минэкономики на встрече высокого уровня в Китае, осуществляя стратегические инвестиции в железнодорожную, портовую и цифровую инфраструктуру, Китай играет важную роль в развитии региональной торговли, укрепляет партнерство в Центральной Азии и на Южном Кавказе, а также способствует усилению транспортных связей и взаимосвязанности региона. Средний коридор В июне 2022 года министры иностранных дел Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о расширении трехстороннего и регионального сотрудничества, а также о развитии потенциала Среднего коридора Восток–Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения Грузии в этот транспортный маршрут. После этого Грузия стала одним из активных участников развития Среднего коридора, последовательно наращивая свой транзитный потенциал. Транзитная роль Грузии имеет особое значение для развития экономики страны, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и Европейским союзом. Для усиления этой роли в настоящее время реализуются масштабные проекты по строительству участков автомагистрали Восток–Запад, соединяющей Азию и Европу через территорию Грузии, а также по строительству первого в стране глубоководного порта в Анаклия на западе страны. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с туристической целью и находиться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, экономика, китай, мариам квривишвили, южно-кавказский транспортный коридор
новости, грузия, экономика, китай, мариам квривишвили, южно-кавказский транспортный коридор
Грузия готова к тесному сотрудничеству с Китаем для развития Среднего коридора – министр
Квривишвили приняла участие в Глобальном форуме по устойчивому транспорту в Китае, и выступила на встрече с речью, посвященной Транскаспийскому международному транспортному маршруту
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Грузия готова к тесному сотрудничеству с Китаем и странами-участницами в контексте Среднего коридора, чтобы превратить стратегические решения страны в конкретные и осязаемые результаты по всему маршруту, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.
Квривишвили приняла участие в Глобальном форуме по устойчивому транспорту в Китае и выступила на встрече с речью, посвященной Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Маршрут Среднего коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
"Китай является главной движущей силой развития Срединного коридора, что наглядно подтверждается его твердой поддержкой инициативы "Один пояс, один путь" и железнодорожного экспресса Китай-Европа", – заявила Квривишвили.
Как отметила глава Минэкономики на встрече высокого уровня в Китае, осуществляя стратегические инвестиции в железнодорожную, портовую и цифровую инфраструктуру, Китай играет важную роль в развитии региональной торговли, укрепляет партнерство в Центральной Азии и на Южном Кавказе, а также способствует усилению транспортных связей и взаимосвязанности региона.
В июне 2022 года министры иностранных дел Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о расширении трехстороннего и регионального сотрудничества, а также о развитии потенциала Среднего коридора Восток–Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения Грузии в этот транспортный маршрут.
После этого Грузия стала одним из активных участников развития Среднего коридора, последовательно наращивая свой транзитный потенциал.
Транзитная роль Грузии имеет особое значение для развития экономики страны, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и Европейским союзом. Для усиления этой роли в настоящее время реализуются масштабные проекты по строительству участков автомагистрали Восток–Запад, соединяющей Азию и Европу через территорию Грузии, а также по строительству первого в стране глубоководного порта в Анаклия на западе страны.
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство.
С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с туристической целью и находиться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.