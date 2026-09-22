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Грузия установила дипломатические отношения с Науру
Грузия установила дипломатические отношения с Науру
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Науру стало 184-й страной, с которой Грузия установила дипломатические отношения 22.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-22T10:51+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Грузия и Науру установили дипломатические отношения – соответствующий документ подписали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Науру Дэвид Адеанг в Нью-Йорке. В ходе беседы стороны обсудили сотрудничество в многосторонних форматах, в том числе в рамках международных организаций, а также перспективы развития партнерства в сферах взаимного интереса и укрепления связей между народами двух стран. Науру стало 184-й страной, с которой Грузия установила дипломатические отношения. Ранее республика отозвала признание независимости Абхазии и Цхинвальского региона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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Грузия установила дипломатические отношения с Науру
10:51 22.09.2026 (обновлено: 11:08 22.09.2026)
Науру стало 184-й страной, с которой Грузия установила дипломатические отношения
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Грузия и Науру установили дипломатические отношения – соответствующий документ подписали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Науру Дэвид Адеанг в Нью-Йорке.
В ходе беседы стороны обсудили сотрудничество в многосторонних форматах, в том числе в рамках международных организаций, а также перспективы развития партнерства в сферах взаимного интереса и укрепления связей между народами двух стран.
Науру стало 184-й страной, с которой Грузия установила дипломатические отношения. Ранее республика отозвала признание независимости Абхазии и Цхинвальского региона.