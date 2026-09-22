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Грузия всегда была надежным партнером США – глава МИД

Грузия всегда была надежным партнером США – глава МИД

Sputnik Грузия

Выступая на саммите Concordia в Нью-Йорке, Бочоришвили подчеркнула, что развитие связей с разными партнерами не означает для Тбилиси отказа от курса на... 22.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-22T14:22+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Грузия всегда была надежным партнером Соединенных Штатов Америки, а многолетнее сотрудничество двух стран имеет важное значение на фоне растущей геополитической роли Южного Кавказа, заявила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Бочоришвили приняла участие в ежегодном саммите Concordia, который проходит в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. На панельной дискуссии "Юго-Восточная Европа и Черное море как опора стабильности" она говорила о растущем значении региона, партнерстве с США, европейской интеграции и экономическом развитии Грузии. "Политические шаги, которые предпринимают Соединенные Штаты, ясно показывают, что Грузия всегда была надежным партнером. Мы развили очень тесное партнерство с Соединенными Штатами и гордимся этим партнерством", – сказала Бочоришвили. По словам главы МИД, происходящие в Южном Кавказе процессы важны не только для региона, но и для Соединенных Штатов. Она подчеркнула, что Грузия на протяжении длительного времени вносила свой вклад в миссии под эгидой США и НАТО. "Грузия всегда играла важную роль в содействии миру в регионе и мирном урегулировании конфликтов", – отметила министр. Бочоришвили также заявила, что растущее глобальное значение Южного Кавказа создает новые возможности для Грузии. По словам министра, нынешний геополитический контекст требует от Грузии развития различных партнерских отношений. При этом Бочоришвили подчеркнула, что развитие сотрудничества с разными партнерами не означает отказа Тбилиси от стремления стать членом Евросоюза. Она также отметила важность сохранения безопасности и стабильности в стране, назвав это основой для экономического развития и дальнейшего углубления международного сотрудничества. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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