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Итальянский язык включат в список предметов ЕНЭ в Грузии с 2027 года

Итальянский язык включат в список предметов ЕНЭ в Грузии с 2027 года

Sputnik Грузия

Ранее абитуриенты имели возможность сдавать экзамен по иностранному языку на английском, немецком, французском и русском языках 22.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-22T21:22+0400

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2026-09-22T21:22+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. В Грузии с 2027 года на Единых национальных экзаменах наряду с другими иностранными языками можно будет сдавать и итальянский, говорится в распространенной Национальным центром экзаменов и оценок информации. Сдача Единых национальных экзаменов является обязательной для поступления в грузинские вузы. Абитуриенты для поступления сдают три предмета: грузинский язык, иностранный язык (в обязательном порядке) и один предмет по выбору вуза. До сих пор абитуриенты для поступления на академические программы имели возможность сдавать экзамен по иностранному языку на английском, немецком, французском и русском языках. "По решению министра образования, науки и молодежи Грузии в перечень иностранных языков будет добавлен также итальянский язык, и на Единых национальных экзаменах 2027 года абитуриенты смогут сдавать экзамен по иностранному языку также на итальянском языке", – говорится в информации. Национальный центр экзаменов и оценок проводит экзамен по итальянскому языку для учителей с 2023 года. Над тестовыми заданиями по итальянскому языку для Единых национальных экзаменов будут работать специалисты Национального центра экзаменов и оценок. Экзаменационные материалы и программа будут опубликованы на веб-сайте Наццентра. Правительство Грузии в 2025 году приняло решение сделать обучение в государственных вузах страны бесплатным. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, вступительные экзамены, единые национальные экзамены, вузы грузии