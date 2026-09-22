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К диалогу Грузия-ЕС должен вернуться Брюссель – спикер парламента Грузии

К диалогу Грузия-ЕС должен вернуться Брюссель – спикер парламента Грузии

Sputnik Грузия

Папуашвили заявил, что проведет в Брюсселе ряд встреч для борьбы с дезинформацией и ложными нарративами, которые распространяют в ЕС в отношении Грузии 22.09.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 сен – Sputnik. Грузия надеется на возобновление диалога с различными институтами ЕС, главное, чтобы к диалогу вернулся Брюссель, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Ранее Папуашвили заявил, что проведет в Брюсселе ряд встреч для борьбы с дезинформацией и ложными нарративами, которые распространяют в ЕС в отношении Грузии. По его словам, Грузия надеется на помощь Бельгии в этом вопросе. Председатель парламента Грузии отметил, что на встрече с председателями Сената и Палаты представителей бельгийского парламента речь шла также о двух сторонних отношениях. "Между нашими двумя парламентами существуют тесные связи на уровне комитетов и групп дружбы", – отметил Папуашвили. По его словам, в ходе встречи с бельгийскими коллегами обсуждались глобальные события и вопросы регионального развития. "В этой связи для наших коллег было важно услышать с нашей точки зрения о конфликтах в нашем регионе, а также о перспективах, которые мы видим, и о важности Южного Кавказа и Среднего коридора для обеспечения благополучия ЕС, каждого из его членов, включая Бельгию, и их населения", – сказал Шалва Папуашвили. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, брюссель, бельгия, еврокомиссия, грузия - евросоюз