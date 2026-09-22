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Кавелашвили: Грузия может стать связующим звеном в энергетике между Европой и Азией
Кавелашвили: Грузия может стать связующим звеном в энергетике между Европой и Азией
Sputnik Грузия
Президент связал энергетические перспективы страны с проектом подводного кабеля в Черном море, который призван превратить Южный Кавказ в региональный центр... 22.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-22T16:17+0400
2026-09-22T16:17+0400
2026-09-22T16:17+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Грузия обладает потенциалом для укрепления своей позиции в энергетическом пространстве, связывающем Европу и Азию, заявил президент Михаил Кавелашвили на церемонии открытия 9-го Всемирного форума по регулированию энергетики в Тбилиси. Девятый Всемирный форум по регулированию энергетики (WFER IX) проходит в Тбилиси с 21 по 24 сентября. Главными темами форума стали вызовы в мировом энергетическом секторе, инвестиции, роль возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и энергетический потенциал Грузии. "Грузия обладает потенциалом для развития собственных ресурсов и укрепления роли страны в энергетическом пространстве, связывающем Европу и Азию", – сказал Кавелашвили.По его словам, вступив в Европейское энергетическое сообщество и регулируя энергетический рынок, Грузия создала прозрачную, конкурентоспособную и предсказуемую нормативно-правовую базу, которая обеспечивает защиту прав потребителей и доверие инвесторов. Президент обратил внимание на проект подводного кабеля в Черном море, который создаст для Грузии новые возможности для энергетической связи с Европой и будет способствовать развитию Южного Кавказа как регионального центра зеленой энергетики. Всемирный форум по регулированию энергетики собрал в Тбилиси до тысячи высокопоставленных гостей из разных стран мира. Организатором с грузинской стороны выступила Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, михаил кавелашвили, тбилиси, азия, новости, экономика, грузия, европа
национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, михаил кавелашвили, тбилиси, азия, новости, экономика, грузия, европа
Кавелашвили: Грузия может стать связующим звеном в энергетике между Европой и Азией
Президент связал энергетические перспективы страны с проектом подводного кабеля в Черном море, который призван превратить Южный Кавказ в региональный центр зеленой энергетики
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Грузия обладает потенциалом для укрепления своей позиции в энергетическом пространстве, связывающем Европу и Азию, заявил президент Михаил Кавелашвили на церемонии открытия 9-го Всемирного форума по регулированию энергетики в Тбилиси.
Девятый Всемирный форум по регулированию энергетики (WFER IX) проходит в Тбилиси с 21 по 24 сентября. Главными темами форума стали вызовы в мировом энергетическом секторе, инвестиции, роль возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и энергетический потенциал Грузии.
"Грузия обладает потенциалом для развития собственных ресурсов и укрепления роли страны в энергетическом пространстве, связывающем Европу и Азию", – сказал Кавелашвили.
По его словам, вступив в Европейское энергетическое сообщество и регулируя энергетический рынок, Грузия создала прозрачную, конкурентоспособную и предсказуемую нормативно-правовую базу, которая обеспечивает защиту прав потребителей и доверие инвесторов.
Президент обратил внимание на проект подводного кабеля в Черном море, который создаст для Грузии новые возможности для энергетической связи с Европой и будет способствовать развитию Южного Кавказа как регионального центра зеленой энергетики.
Всемирный форум по регулированию энергетики собрал в Тбилиси до тысячи высокопоставленных гостей из разных стран мира. Организатором с грузинской стороны выступила Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения.