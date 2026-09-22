Кобахидзе и Эрдоган обсудили стратегическое партнерство Грузии и Турции в Нью-Йорке
© Сourtesy of Georgian GovernmentКобахидзе и Эрдоган обсудили стратегическое партнерство Грузии и Турции в Нью-Йорке
© Сourtesy of Georgian Government
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Стороны обсудили совместные стратегические проекты регионального значения, которые вносят значительный вклад в развитие региона
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Положительную динамику развития политических и экономических отношений между Тбилиси и Анкарой обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Нью-Йорке, сообщили в администрации правительства.
Премьер Грузии находится в Нью-Йорке, где 24 сентября примет участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он отправился в Нью-Йорк вместе с делегацией, в которую вошли вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.
© Сourtesy of Georgian GovernmentКобахидзе и Эрдоган обсудили стратегическое партнерство Грузии и Турции в Нью-Йорке
Кобахидзе и Эрдоган обсудили стратегическое партнерство Грузии и Турции в Нью-Йорке
© Сourtesy of Georgian Government
На встрече было подчеркнуто, что стратегическое партнерство между Грузией и Турцией находится на высоком уровне. Кобахидзе отметил, что Турция остается крупнейшим торговым партнером Грузии.
Стороны обсудили совместные стратегические проекты регионального значения, которые вносят значительный вклад в развитие региона и укрепление связанности. В этом контексте было отмечено значение железной дороги Баку–Тбилиси–Карс, которая полностью введена в эксплуатацию.
© Сourtesy of Georgian GovernmentКобахидзе и Эрдоган обсудили стратегическое партнерство Грузии и Турции в Нью-Йорке
Кобахидзе и Эрдоган обсудили стратегическое партнерство Грузии и Турции в Нью-Йорке
© Сourtesy of Georgian Government
На встрече также обсудили сотрудничество в транспортной и энергетической сферах. Особо было подчеркнуто значение мира для устойчивого и стабильного развития региона.
Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования.