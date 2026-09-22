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Кобахидзе и Эрдоган обсудили стратегическое партнерство Грузии и Турции в Нью-Йорке

Кобахидзе и Эрдоган обсудили стратегическое партнерство Грузии и Турции в Нью-Йорке

Sputnik Грузия

Стороны обсудили совместные стратегические проекты регионального значения, которые вносят значительный вклад в развитие региона 22.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-22T12:49+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Положительную динамику развития политических и экономических отношений между Тбилиси и Анкарой обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Нью-Йорке, сообщили в администрации правительства. Премьер Грузии находится в Нью-Йорке, где 24 сентября примет участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он отправился в Нью-Йорк вместе с делегацией, в которую вошли вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани. На встрече было подчеркнуто, что стратегическое партнерство между Грузией и Турцией находится на высоком уровне. Кобахидзе отметил, что Турция остается крупнейшим торговым партнером Грузии. Стороны обсудили совместные стратегические проекты регионального значения, которые вносят значительный вклад в развитие региона и укрепление связанности. В этом контексте было отмечено значение железной дороги Баку–Тбилиси–Карс, которая полностью введена в эксплуатацию. На встрече также обсудили сотрудничество в транспортной и энергетической сферах. Особо было подчеркнуто значение мира для устойчивого и стабильного развития региона. Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, турция, нью-йорк, тбилиси, ираклий кобахидзе, реджеп тайип эрдоган, мака бочоришвили, оон