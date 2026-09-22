https://sputnik-georgia.ru/20260922/kurs-lari-na-vtornik--26074-gel-300722523.html

Курс лари на вторник – 2,6074 GEL/$

Курс лари на вторник – 2,6074 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0003 лари по отношению к доллару 22.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-22T09:48+0400

2026-09-22T09:48+0400

2026-09-22T09:48+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 22 сентября в размере 2,6074 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0003 лари по отношению к доллару.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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