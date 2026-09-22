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Лавров обвинил Киев в фальсификации списка погибших в Буче

Лавров обвинил Киев в фальсификации списка погибших в Буче

Sputnik Грузия

Министр рассказал, что неоднократно обращался к генсеку ООН с просьбой опубликовать полный список погибших в Буче, но так и не получил внятного ответа 22.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-22T14:10+0400

2026-09-22T14:10+0400

2026-09-22T14:44+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Киевские власти выдают украинских боевиков за якобы погибших в Буче мирных жителей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.На прошлой неделе Международный общественный трибунал по преступлениям киевского режима опубликовал доклад "Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима".В частности, в докладе говорится о фальсификации информации на мемориале в Буче, на котором указаны имена якобы убитых мирных жителей. Однако значительная часть из них – это украинские военнослужащие и комбатанты, некоторые из которых связаны с запрещенной в РФ террористической структурой "Азов"."В этом докладе… анализируются увековеченные на мемориале фамилии. По неоднократным заявлением представителя офиса Зеленского, все погибшие – исключительно мирные жители, никак не связанные с военными. Это откровенная ложь", – заявил Лавров в ходе форума "Диалог о фейках".Министр пояснил, что обращался к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу – как во время личных встреч, так и публично на заседаниях Совета Безопасности – с просьбой опубликовать список людей, чья якобы гибель от рук российских военнослужащих стала предметом грандиозного скандала."Никакой реакции", – подчеркнул глава МИД.Лавров рассказал, что получил от Гутерреша формальную отписку, в которой тот "откровенно путается в показаниях"."Мы уже поняли, что рассчитывать на конструктивное содействие секретариата ООН не приходится", – добавил министр.По его словам, Москва неоднократно направляла в международные инстанции запросы на идентификацию лиц, чьи тела были показаны в качестве жертв, однако за три года списки так называемых "жертв Бучи" России так и не были предоставлены. При этом, отметил Лавров, российская сторона предъявляла конкретные факты того, что события в Буче являются циничной инсценировкой киевских властей и Запада.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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