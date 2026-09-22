https://sputnik-georgia.ru/20260922/lavrov-rasskazal-ob-informatsionnoy-voyne-protiv-rossii-na-forume-dialog-o-feykakh-300731069.html
Где Скрипали? Лавров об информационной войне против России на форуме "Диалог о фейках"
Где Скрипали? Лавров об информационной войне против России на форуме "Диалог о фейках"
Sputnik Грузия
Министр иностранных дел РФ привел несколько примеров, которые он назвал фейками, – от дела Скрипалей до трагедии в Буче 22.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-22T13:26+0400
2026-09-22T13:26+0400
2026-09-22T14:47+0400
россия
в мире
политика
франция
берлин
лондон
сергей лавров
алексей навальный
эммануэль макрон
би-би-си
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/16/300730900_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d71f382e22a62b30bc705a30086910bc.jpg
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на форуме "Диалог о фейках", где рассказал об информационной войне, которая, по его словам, ведется против России.Говоря о деле Скрипалей – гражданах России, которых, по версии британской стороны, отравили сотрудники российской разведки, – Лавров заявил, что российская сторона до сих пор не может добиться ответов от британских правоохранителей о местонахождении Скрипалей. "По сути, Лондон взял наших в заложники", – отметил министр.Следующим примером Лавров назвал историю с отравлением Алексея Навального. По словам министра, когда в 2020 году Навальный заболел, Россия сделала все возможное, чтобы отправить его на лечение в Берлин.Министр также упомянул тему предполагаемых атак российских беспилотников на европейские страны, отметив, что, по его наблюдениям, в подобных случаях впоследствии часто выясняется, что речь либо не идет о дроне вовсе, либо беспилотник оказывается украинским, а детали расследований не привлекают внимания.Отдельно Лавров остановился на событиях в Буче. По его словам, в 2022 году президент Франции Эммануэль Макрон обратился к России с просьбой в качестве жеста доброй воли отвести войска от пригородов Киева. Спустя два дня, по словам министра, глава Бучи заявил, что украинская сторона полностью вернула контроль над городом, и в подтверждение была показана съемка пустой центральной улицы. Однако на следующий день, отметил Лавров, съемочная группа Би-би-си показала ту же улицу с десятками тел – при этом, по его словам, поименный список погибших до сих пор официально нигде не опубликован.Лавров также сослался на данные исследователей, по утверждению которых на мемориале в Буче среди прочих фамилий значатся имена боевиков ВСУ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
франция
берлин
лондон
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/16/300730900_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_38bb94fde0a6b4242206d35bdae4228b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, политика, франция, берлин, лондон, сергей лавров, алексей навальный, эммануэль макрон, би-би-си, украина, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, франция, берлин, лондон, сергей лавров, алексей навальный, эммануэль макрон, би-би-си, украина, обострение ситуации вокруг украины
Где Скрипали? Лавров об информационной войне против России на форуме "Диалог о фейках"
13:26 22.09.2026 (обновлено: 14:47 22.09.2026)
Министр иностранных дел РФ привел несколько примеров, которые он назвал фейками, – от дела Скрипалей до трагедии в Буче
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на форуме "Диалог о фейках", где рассказал об информационной войне, которая, по его словам, ведется против России.
Говоря о деле Скрипалей – гражданах России, которых, по версии британской стороны, отравили сотрудники российской разведки, – Лавров заявил, что российская сторона до сих пор не может добиться ответов от британских правоохранителей о местонахождении Скрипалей. "По сути, Лондон взял наших в заложники", – отметил министр.
Следующим примером Лавров назвал историю с отравлением Алексея Навального. По словам министра, когда в 2020 году Навальный заболел, Россия сделала все возможное, чтобы отправить его на лечение в Берлин.
Министр также упомянул тему предполагаемых атак российских беспилотников на европейские страны, отметив, что, по его наблюдениям, в подобных случаях впоследствии часто выясняется, что речь либо не идет о дроне вовсе, либо беспилотник оказывается украинским, а детали расследований не привлекают внимания.
Отдельно Лавров остановился на событиях в Буче. По его словам, в 2022 году президент Франции Эммануэль Макрон обратился к России с просьбой в качестве жеста доброй воли отвести войска от пригородов Киева. Спустя два дня, по словам министра, глава Бучи заявил, что украинская сторона полностью вернула контроль над городом, и в подтверждение была показана съемка пустой центральной улицы. Однако на следующий день, отметил Лавров, съемочная группа Би-би-си показала ту же улицу с десятками тел – при этом, по его словам, поименный список погибших до сих пор официально нигде не опубликован.
Лавров также сослался на данные исследователей, по утверждению которых на мемориале в Буче среди прочих фамилий значатся имена боевиков ВСУ.