https://sputnik-georgia.ru/20260922/lavrov-rasskazal-ob-informatsionnoy-voyne-protiv-rossii-na-forume-dialog-o-feykakh-300731069.html

Где Скрипали? Лавров об информационной войне против России на форуме "Диалог о фейках"

Где Скрипали? Лавров об информационной войне против России на форуме "Диалог о фейках"

Sputnik Грузия

Министр иностранных дел РФ привел несколько примеров, которые он назвал фейками, – от дела Скрипалей до трагедии в Буче 22.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-22T13:26+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на форуме "Диалог о фейках", где рассказал об информационной войне, которая, по его словам, ведется против России.Говоря о деле Скрипалей – гражданах России, которых, по версии британской стороны, отравили сотрудники российской разведки, – Лавров заявил, что российская сторона до сих пор не может добиться ответов от британских правоохранителей о местонахождении Скрипалей. "По сути, Лондон взял наших в заложники", – отметил министр.Следующим примером Лавров назвал историю с отравлением Алексея Навального. По словам министра, когда в 2020 году Навальный заболел, Россия сделала все возможное, чтобы отправить его на лечение в Берлин.Министр также упомянул тему предполагаемых атак российских беспилотников на европейские страны, отметив, что, по его наблюдениям, в подобных случаях впоследствии часто выясняется, что речь либо не идет о дроне вовсе, либо беспилотник оказывается украинским, а детали расследований не привлекают внимания.Отдельно Лавров остановился на событиях в Буче. По его словам, в 2022 году президент Франции Эммануэль Макрон обратился к России с просьбой в качестве жеста доброй воли отвести войска от пригородов Киева. Спустя два дня, по словам министра, глава Бучи заявил, что украинская сторона полностью вернула контроль над городом, и в подтверждение была показана съемка пустой центральной улицы. Однако на следующий день, отметил Лавров, съемочная группа Би-би-си показала ту же улицу с десятками тел – при этом, по его словам, поименный список погибших до сих пор официально нигде не опубликован.Лавров также сослался на данные исследователей, по утверждению которых на мемориале в Буче среди прочих фамилий значатся имена боевиков ВСУ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, политика, франция, берлин, лондон, сергей лавров, алексей навальный, эммануэль макрон, би-би-си, украина, обострение ситуации вокруг украины