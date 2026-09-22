https://sputnik-georgia.ru/20260922/literaturnyy-vecher-v-tbilisskom-russkom-teatre-imgriboedova---foto-300768399.html

Литературный вечер в тбилисском русском театре им.Грибоедова - фото

Литературный вечер в тбилисском русском театре им.Грибоедова - фото

Sputnik Грузия

В Тбилисском государственном русском театре имени А.С. Грибоедова состоялся литературный вечер и презентация новых культурных проектов. 22.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-22T19:00+0400

2026-09-22T19:00+0400

2026-09-23T19:24+0400

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Публике были представлены сразу несколько знаковых новинок, которые помог издать "Русский клуб" в Грузии.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, театр грибоедова, русский клуб, русский язык, фото