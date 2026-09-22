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Литературный вечер в тбилисском русском театре им.Грибоедова - фото
Литературный вечер в тбилисском русском театре им.Грибоедова - фото
Sputnik Грузия
В Тбилисском государственном русском театре имени А.С. Грибоедова состоялся литературный вечер и презентация новых культурных проектов. 22.09.2026, Sputnik Грузия
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Публике были представлены сразу несколько знаковых новинок, которые помог издать "Русский клуб" в Грузии.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, театр грибоедова, русский клуб, русский язык, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, театр грибоедова, русский клуб, русский язык, фото

Литературный вечер в тбилисском русском театре им.Грибоедова - фото

19:00 22.09.2026 (обновлено: 19:24 23.09.2026)
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В Тбилисском государственном русском театре имени А.С. Грибоедова состоялся литературный вечер и презентация новых культурных проектов.
Публике были представлены сразу несколько знаковых новинок, которые помог издать "Русский клуб" в Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer

В тбилисском театре им.Грибоедова состоялась презентация литературного проекта.

В тбилисском театре им.Грибоедова состоялась презентация литературного проекта. - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Stringer

В тбилисском театре им.Грибоедова состоялась презентация литературного проекта.

© photo: Sputnik / Stringer

Была представлена серия книг, выпущенных при участии "Русского клуба" в Грузии.

Была представлена серия книг, выпущенных при участии &quot;Русского клуба&quot; в Грузии. - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Stringer

Была представлена серия книг, выпущенных при участии "Русского клуба" в Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Публике были представлены сразу несколько знаковых новинок.

Публике были представлены сразу несколько знаковых новинок. - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik / Stringer

Публике были представлены сразу несколько знаковых новинок.

© photo: Sputnik / Stringer

Авторы лично презентовали новые издания.

Авторы лично презентовали новые издания. - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Stringer

Авторы лично презентовали новые издания.

© photo: Sputnik / Stringer

На литературный вечер пришли десятки гостей.

На литературный вечер пришли десятки гостей. - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Stringer

На литературный вечер пришли десятки гостей.

© photo: Sputnik / Stringer

Представленные книги входят в серию книг "Русские в Грузии".

Представленные книги входят в серию книг &quot;Русские в Грузии&quot;. - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Stringer

Представленные книги входят в серию книг "Русские в Грузии".

© photo: Sputnik / Stringer

.Также организаторы представили специальный литературный выпуск журнала "Русский клуб".

.Также организаторы представили специальный литературный выпуск журнала &quot;Русский клуб&quot;. - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Stringer

.Также организаторы представили специальный литературный выпуск журнала "Русский клуб".

© photo: Sputnik / Stringer

Вечер объединил писателей, художников, ученых и почитателей искусства.

Вечер объединил писателей, художников, ученых и почитателей искусства. - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Stringer

Вечер объединил писателей, художников, ученых и почитателей искусства.

© photo: Sputnik / Stringer

Это мероприятие стало важным событием в культурной жизни Тбилиси.

Это мероприятие стало важным событием в культурной жизни Тбилиси. - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Stringer

Это мероприятие стало важным событием в культурной жизни Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

Издательский проект был осуществлен при поддержке Фонда "Русский мир".

Издательский проект был осуществлен при поддержке Фонда &quot;Русский мир&quot;. - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Stringer

Издательский проект был осуществлен при поддержке Фонда "Русский мир".

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