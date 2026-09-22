https://sputnik-georgia.ru/20260922/literaturnyy-vecher-v-tbilisskom-russkom-teatre-imgriboedova---foto-300768399.html
Литературный вечер в тбилисском русском театре им.Грибоедова - фото
Литературный вечер в тбилисском русском театре им.Грибоедова - фото
Sputnik Грузия
В Тбилисском государственном русском театре имени А.С. Грибоедова состоялся литературный вечер и презентация новых культурных проектов. 22.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-22T19:00+0400
2026-09-22T19:00+0400
2026-09-23T19:24+0400
фотоленты
новости грузии в фотографиях
мультимедиа
театр грибоедова
русский клуб
русский язык
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/17/300766111_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_eebda93e645c8b0bddeaed30e0a4d706.jpg
Публике были представлены сразу несколько знаковых новинок, которые помог издать "Русский клуб" в Грузии.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/17/300766111_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_e8c49195cd5f584176cf12c902243ac1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, театр грибоедова, русский клуб, русский язык, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, театр грибоедова, русский клуб, русский язык, фото
Литературный вечер в тбилисском русском театре им.Грибоедова - фото
19:00 22.09.2026 (обновлено: 19:24 23.09.2026)
В Тбилисском государственном русском театре имени А.С. Грибоедова состоялся литературный вечер и презентация новых культурных проектов.
Публике были представлены сразу несколько знаковых новинок, которые помог издать "Русский клуб" в Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer
В тбилисском театре им.Грибоедова состоялась презентация литературного проекта.
В тбилисском театре им.Грибоедова состоялась презентация литературного проекта.
© photo: Sputnik / Stringer
Была представлена серия книг, выпущенных при участии "Русского клуба" в Грузии.
Была представлена серия книг, выпущенных при участии "Русского клуба" в Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer
Публике были представлены сразу несколько знаковых новинок.
Публике были представлены сразу несколько знаковых новинок.
© photo: Sputnik / Stringer
Авторы лично презентовали новые издания.
Авторы лично презентовали новые издания.
© photo: Sputnik / Stringer
На литературный вечер пришли десятки гостей.
На литературный вечер пришли десятки гостей.
© photo: Sputnik / Stringer
Представленные книги входят в серию книг "Русские в Грузии".
Представленные книги входят в серию книг "Русские в Грузии".
© photo: Sputnik / Stringer
.Также организаторы представили специальный литературный выпуск журнала "Русский клуб".
.Также организаторы представили специальный литературный выпуск журнала "Русский клуб".
© photo: Sputnik / Stringer
Вечер объединил писателей, художников, ученых и почитателей искусства.
Вечер объединил писателей, художников, ученых и почитателей искусства.
© photo: Sputnik / Stringer
Это мероприятие стало важным событием в культурной жизни Тбилиси.
Это мероприятие стало важным событием в культурной жизни Тбилиси.
© photo: Sputnik / Stringer
Издательский проект был осуществлен при поддержке Фонда "Русский мир".
Издательский проект был осуществлен при поддержке Фонда "Русский мир".