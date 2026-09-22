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На востоке Грузии пожилой мужчина задержан за изнасилование ребенка – прокуратура
На востоке Грузии пожилой мужчина задержан за изнасилование ребенка – прокуратура
Sputnik Грузия
Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы в случае подтверждения вины 22.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-22T22:44+0400
2026-09-22T22:44+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен – Sputnik. Сотрудники прокуратуры предъявили обвинения жителю Кахети возрастом старше 60 лет в изнасиловании и сексуальных домогательствах к ребенку, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. Как установило следствие, житель Гурджаанского района в течение нескольких лет силой и пользуясь уязвимостью несовершеннолетней осуществлял над ней различные действия сексуального характера, а в августе этого года ее изнасиловал. Прокуратура задержала обвиняемого сразу после обращения в полицию. Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы в случае подтверждения вины в сексуальных действиях иного характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, и в изнасиловании несовершеннолетнего лица. Следствие будет требовать помещения обвиняемого в заключение до приговора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, новости, грузия, гурджаанский район, кахети, мвд грузии
происшествия, новости, грузия, гурджаанский район, кахети, мвд грузии
На востоке Грузии пожилой мужчина задержан за изнасилование ребенка – прокуратура
22:44 22.09.2026 (обновлено: 23:18 22.09.2026)
Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы в случае подтверждения вины
ТБИЛИСИ, 22 сен – Sputnik. Сотрудники прокуратуры предъявили обвинения жителю Кахети возрастом старше 60 лет в изнасиловании и сексуальных домогательствах к ребенку, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.
Как установило следствие, житель Гурджаанского района в течение нескольких лет силой и пользуясь уязвимостью несовершеннолетней осуществлял над ней различные действия сексуального характера, а в августе этого года ее изнасиловал.
Прокуратура задержала обвиняемого сразу после обращения в полицию.
Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы в случае подтверждения вины в сексуальных действиях иного характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, и в изнасиловании несовершеннолетнего лица.
Следствие будет требовать помещения обвиняемого в заключение до приговора.