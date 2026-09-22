https://sputnik-georgia.ru/20260922/na-vostoke-gruzii-pozhiloy-muzhchina-zaderzhan-za-iznasilovanie-rebenka--prokuratura-300743591.html

На востоке Грузии пожилой мужчина задержан за изнасилование ребенка – прокуратура

На востоке Грузии пожилой мужчина задержан за изнасилование ребенка – прокуратура

Sputnik Грузия

Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы в случае подтверждения вины 22.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-22T22:44+0400

2026-09-22T22:44+0400

2026-09-22T23:18+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен – Sputnik. Сотрудники прокуратуры предъявили обвинения жителю Кахети возрастом старше 60 лет в изнасиловании и сексуальных домогательствах к ребенку, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. Как установило следствие, житель Гурджаанского района в течение нескольких лет силой и пользуясь уязвимостью несовершеннолетней осуществлял над ней различные действия сексуального характера, а в августе этого года ее изнасиловал. Прокуратура задержала обвиняемого сразу после обращения в полицию. Задержанному грозит до 20 лет тюрьмы в случае подтверждения вины в сексуальных действиях иного характера в отношении лица, не достигшего 14 лет, и в изнасиловании несовершеннолетнего лица. Следствие будет требовать помещения обвиняемого в заключение до приговора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

гурджаанский район

кахети

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происшествия, новости, грузия, гурджаанский район, кахети, мвд грузии