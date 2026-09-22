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Неисправный поезд стал причиной остановки Тбилисского метрополитена
Неисправный поезд стал причиной остановки Тбилисского метрополитена
Sputnik Грузия
Неисправный состав был снят с линии, а движение поездов уже восстановлено 22.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-22T12:09+0400
2026-09-22T12:09+0400
2026-09-22T12:39+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Сильное задымление в одном из поездов на станции тбилисского метро "Дидубе" на первой линии стало причиной остановки движения поездов на некоторое время, сообщают грузинские СМИ. По данным СМИ, задымление ощущалось и на самой станции. В данный момент поезд переведен на запасные пути и движение восстановлено. Из-за того, что станция метро "Дидубе" — открытая, эвакуация пассажиров не понадобилась. Тбилисский метрополитен состоит из двух линий, включающих 23 станции и один пересадочный узел. Общая протяженность линий составляет 57 километров, из которых 40 километров приходятся на первую линию, а 17 километров – на вторую. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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метро, новости, происшествия, грузия, тбилисский метрополитен
метро, новости, происшествия, грузия, тбилисский метрополитен
Неисправный поезд стал причиной остановки Тбилисского метрополитена
12:09 22.09.2026 (обновлено: 12:39 22.09.2026)
Неисправный состав был снят с линии, а движение поездов уже восстановлено
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Сильное задымление в одном из поездов на станции тбилисского метро "Дидубе" на первой линии стало причиной остановки движения поездов на некоторое время, сообщают грузинские СМИ.
По данным СМИ, задымление ощущалось и на самой станции. В данный момент поезд переведен на запасные пути и движение восстановлено.
Из-за того, что станция метро "Дидубе" — открытая, эвакуация пассажиров не понадобилась.
Тбилисский метрополитен состоит из двух линий, включающих 23 станции и один пересадочный узел. Общая протяженность линий составляет 57 километров, из которых 40 километров приходятся на первую линию, а 17 километров – на вторую.