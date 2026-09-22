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Полиция Грузии задержала братьев Пеикришвили по делу о вымогательстве и насилии

Полиция Грузии задержала братьев Пеикришвили по делу о вымогательстве и насилии

Sputnik Грузия

Георгий и Давид Пеикришвили в 2020 году сами были потенциальными жертвами заказного убийства – теперь братьям предъявлены обвинения в вымогательстве и... 22.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-22T15:48+0400

2026-09-22T15:48+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Полиция задержала в Тбилиси двух криминальных авторитетов – братьев Георгия и Давида Пеикришвили, а также еще одного человека по обвинению в групповом насилии и вымогательстве, говорится в сообщении МВД Грузии.Следствие установило, что Георгий Пеикришвили у себя дома потребовал у гражданина крупную сумму денег за "криминальное покровительство", угрожая убийством.Тем временем Давид Пеикришвили и еще один гражданин (его личный охранник) избили молодого мужчину после ссоры.В отношении Георгия Пеикришвили следствие ведется по статье о вымогательстве, а в отношении Давида Пеикришвили и его охранника – по статье о насилии, совершенном группой лиц.Неоднократно судимые в прошлом Давид и Георгий Пеикришвили, более известные в криминальных кругах как "Авлабарские близнецы", не являясь ворами в законе, тем не менее играли значительную роль в криминальном мире.В 2020 году они стали фигурантами уголовного дела – на этот раз в качестве потенциальных жертв заказного убийства. Братья наняли себе охрану, а все шестеро фигурантов дела о заказном убийстве получили различные тюремные сроки. По данным СГБ, организаторами покушения на братьев были трое представителей криминальных кругов из Грузии и Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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