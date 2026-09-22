https://sputnik-georgia.ru/20260922/politsiya-zaderzhala-shesterykh-podrostkov-za-seriyu-krazh-i-ugonov-v-gruzii-300733115.html

Полиция задержала шестерых подростков за серию краж и угонов в Грузии

Полиция задержала шестерых подростков за серию краж и угонов в Грузии

Sputnik Грузия

Помимо серии ограблений торговых точек, подросткам вменяют угон мотоцикла, угон микроавтобуса и силовой отъем телефона у иностранца 22.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-22T19:20+0400

2026-09-22T19:20+0400

2026-09-22T19:20+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Полиция задержала группу из шести несовершеннолетних за воровство и грабеж, трое из них уже были судимы в прошлом, говорится в сообщении МВД Грузии. Следствие установило, что подростки в разное время обкрадывали продуктовые магазины и аптеки и после скрывались с места происшествия. Их причастность подтверждается записями с видеокамер наблюдения с торговых объектов. Кроме того, по данным следствия, одного подростка обвиняют в угоне мотоцикла, другого – в угоне микроавтобуса. Также один обвиняется в ограблении иностранного гражданина, у которого он силой забрал мобильный телефон. Общий ущерб, нанесенный подростками магазинам и физическим лицам, составил более 30 тысяч лари. Задержанным грозит до 8 лет тюрьмы за воровство, грабеж и попытку грабежа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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