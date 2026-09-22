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Премьер Грузии сделал заявление о мирном урегулировании конфликтов на саммите в Нью-Йорке
Премьер Грузии сделал заявление о мирном урегулировании конфликтов на саммите в Нью-Йорке
Sputnik Грузия
Южный Кавказ переживает период значительных изменений, и все больше внимания уделяется его экономическому и стратегическому потенциалу, заявил в США грузинский... 22.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-22T14:00+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Грузия остается приверженной мирному урегулированию конфликтов, включая деоккупацию, примирение и восстановление доверия между конфликтующими сторонами, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на саммите в Нью-Йорке. Глава грузинского правительства выступил на "Саммите многостороннего партнерства", который состоялся в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Премьер рассказал о вызовах, стоящих перед международной стабильностью, и отметил необходимость многостороннего партнерства для предотвращения конфликтов и их мирного урегулирования. "Мы остаемся приверженными мирному урегулированию конфликта, в том числе путем деоккупации, примирения и восстановления доверия между людьми, пострадавшими от конфликта", – сказал премьер. По его словам, важной частью этого процесса остается международная поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии. Кобахидзе также отметил необходимость более тесного регионального сотрудничества. По его словам, страны одного региона сталкиваются с общими вызовами в сфере безопасности и экономики, а взаимодействие позволяет эффективнее на них реагировать. "Южный Кавказ переживает период значительных изменений, и все больше внимания уделяется его экономическому и стратегическому потенциалу. Сегодня существуют более широкие возможности для практического регионального сотрудничества", – заявил премьер. Он также поприветствовал прогресс, достигнутый в мирном процессе между соседними странами, и отметил потенциал сотрудничества в таких сферах, как торговля, транспортная связанность и экономическое развитие. Саммит открыл президент Европейского совета Антониу Кошта. По итогам встречи была принята декларация, в которой подчеркивается значение совместных усилий, соблюдения принципов международного права и многостороннего партнерства в условиях растущего давления на мировой порядок. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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новости, грузия, политика, нью-йорк, ираклий кобахидзе, оон
новости, грузия, политика, нью-йорк, ираклий кобахидзе, оон

Премьер Грузии сделал заявление о мирном урегулировании конфликтов на саммите в Нью-Йорке

14:00 22.09.2026
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер Грузии Ираклий Кобахидзе на "Саммите многостороннего партнерства" в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе на Саммите многостороннего партнерства в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2026
© Сourtesy of Georgian Government
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Южный Кавказ переживает период значительных изменений, и все больше внимания уделяется его экономическому и стратегическому потенциалу, заявил в США грузинский премьер
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Грузия остается приверженной мирному урегулированию конфликтов, включая деоккупацию, примирение и восстановление доверия между конфликтующими сторонами, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на саммите в Нью-Йорке.
Глава грузинского правительства выступил на "Саммите многостороннего партнерства", который состоялся в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Премьер рассказал о вызовах, стоящих перед международной стабильностью, и отметил необходимость многостороннего партнерства для предотвращения конфликтов и их мирного урегулирования.
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер Грузии Ираклий Кобахидзе на "Саммите многостороннего партнерства" в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе на Саммите многостороннего партнерства в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2026
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе на "Саммите многостороннего партнерства" в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© Сourtesy of Georgian Government
"Мы остаемся приверженными мирному урегулированию конфликта, в том числе путем деоккупации, примирения и восстановления доверия между людьми, пострадавшими от конфликта", – сказал премьер.
По его словам, важной частью этого процесса остается международная поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии.
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер Грузии Ираклий Кобахидзе на "Саммите многостороннего партнерства" в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе на Саммите многостороннего партнерства в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2026
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе на "Саммите многостороннего партнерства" в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© Сourtesy of Georgian Government
Кобахидзе также отметил необходимость более тесного регионального сотрудничества. По его словам, страны одного региона сталкиваются с общими вызовами в сфере безопасности и экономики, а взаимодействие позволяет эффективнее на них реагировать.
"Южный Кавказ переживает период значительных изменений, и все больше внимания уделяется его экономическому и стратегическому потенциалу. Сегодня существуют более широкие возможности для практического регионального сотрудничества", – заявил премьер.
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер Грузии Ираклий Кобахидзе на "Саммите многостороннего партнерства" в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе на Саммите многостороннего партнерства в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2026
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе на "Саммите многостороннего партнерства" в рамках недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© Сourtesy of Georgian Government
Он также поприветствовал прогресс, достигнутый в мирном процессе между соседними странами, и отметил потенциал сотрудничества в таких сферах, как торговля, транспортная связанность и экономическое развитие.
Саммит открыл президент Европейского совета Антониу Кошта. По итогам встречи была принята декларация, в которой подчеркивается значение совместных усилий, соблюдения принципов международного права и многостороннего партнерства в условиях растущего давления на мировой порядок.
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