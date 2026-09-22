https://sputnik-georgia.ru/20260922/redkiy-vid-vernut-v-gruziyu-v-dzhavakheti-vosstanovyat-populyatsiyu-bezoarovykh-kozlov-300703839.html

Редкий вид вернут в Грузию: в Джавахети восстановят популяцию безоаровых козлов

Редкий вид вернут в Грузию: в Джавахети восстановят популяцию безоаровых козлов

Sputnik Грузия

Восстановление популяции безоаровых козлов станет частью программы по сохранению природного наследия и экосистем Джавахети 22.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-22T18:19+0400

2026-09-22T18:19+0400

2026-09-22T18:19+0400

общество

грузия

новости

агентство охраняемых территорий

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22853/26/228532680_0:81:1494:921_1920x0_80_0_0_10af56de683bd2f3c79d7e3bf512b4ea.jpg

ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Популяцию безоаровых козлов начнут восстанавливать в Джавахети – проект стартует в заказнике Тетроби в рамках программы по защите природного наследия региона, говорится в сообщении Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.Проект совместно реализуют Национальное агентство дикой природы, Агентство охраняемых территорий и зоопарк. Он предусматривает восстановление популяции безоаровых козлов и укрепление экосистемы Джавахети.О проекте министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили рассказал во время однодневного медиатура по охраняемым территориям Джавахети. Вместе с представителями СМИ он осмотрел озера Мадада и Бугдашени и ознакомился с природным, туристическим и культурным потенциалом региона.Особое внимание во время поездки было уделено защите уникальных экосистем Джавахети, сохранению биоразнообразия и развитию экотуризма."Охраняемые территории Джавахети являются одной из уникальных высокогорных экосистем Грузии, которая особенно важна для сохранения разнообразия птиц и мигрирующих видов", – заявил Сонгулашвили.По его словам, озера Мадада и Бугдашени имеют статус водно-болотных угодий международного значения по Рамсарской конвенции и в период миграции служат важным местом обитания для многих видов птиц.Министр отметил, что развитие охраняемых территорий должно проходить в соответствии с принципами защиты природы. По его словам, необходимо одновременно сохранять уникальные экосистемы и биоразнообразие и создавать новые возможности для развития экотуризма.Сегодня в Грузии насчитывается 112 охраняемых территорий общей площадью более 1,06 миллиона гектаров. Они занимают более 15% территории страны.Посещаемость охраняемых территорий ежегодно растет. За первые восемь месяцев текущего года их посетили почти 900 тысяч человек, из них более 500 тысяч – международные посетители.В прошлом году на охраняемых территориях Грузии был зафиксирован рекордный показатель посещаемости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, агентство охраняемых территорий, тбилиси