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Скончалась супруга писателя Нодара Думбадзе

Скончалась супруга писателя Нодара Думбадзе

Sputnik Грузия

Нанули Гугунава пережила своего знаменитого мужа на сорок два года 22.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-22T18:12+0400

2026-09-22T18:12+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. В Грузии в возрасте 97 лет ушла из жизни супруга выдающегося грузинского писателя Нодара Думбадзе Нанули Гугунава, о кончине сообщила их дочь, директор Дома писателей Кетеван Думбадзе. "Не знаю, что написать и смогу ли потом вообще что-то написать… Сейчас я знаю только одно: она больше не смотрит на меня, больше не разговаривает со мной", – написала Кетеван Думбадзе. Нодар Думбадзе и его супруга Нанули Гугунава прожили в официальном браке 33 года. Они поженились в 1951 году и оставались вместе вплоть до самой смерти писателя 14 сентября 1984 года. За время совместной жизни у пары родились дочери Манана и Кетеван, а также сын Заза, который трагически скончался в раннем детстве. Нанули Гугунава пережила мужа на 42 года.Нодар Думбадзе – выдающийся грузинский и советский писатель, он родился 14 июля 1928 года в Тбилиси. Его отец Владимир Думбадзе был репрессирован и расстрелян, а мать и братья арестованы и сосланы в ГУЛАГ в 1937 году. Из-за этого вначале Нодар Думбадзе рос в Абхазии у родственников, затем в регионе Гурия, в селе Хидистави, где находится его музей. В произведениях писателя отражена вера в человека и добро, в победу и торжество лучших человеческих качеств. Творчеству Думбадзе присуще сочетание комического с драматическим, глубокий лиризм. Его перу принадлежат такие произведения, как романы "Я, бабушка, Илико и Илларион", "Закон вечности", "Я вижу Солнце", "Белые флаги", "Не бойся, мама!", повесть "Кукарача", рассказы "Хеладос", "Коррида", "Цыгане" и другие. Думбадзе является одним из самых любимых авторов в Грузии и занимает особое место в грузинской литературе. Многие его произведения экранизированы и по сей день не сходят с театральных подмостков страны. Писатель работал в журналах "Цискари" и "Нианги", где был главным редактором, также он работал на киностудии "Грузия-фильм". Скончался Думбадзе 14 сентября 1984 года от четвертого инфаркта. Он был похоронен в Тбилиси в парке Мзиури, созданном в 1982 году для тбилисской молодежи по инициативе писателя. В 2009 году прах Нодара Думбадзе был перенесен в Мтацминдский пантеон писателей и общественных деятелей Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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