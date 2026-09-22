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Спикер парламента Грузии отправился в Брюссель

Спикер парламента Грузии отправился в Брюссель

Sputnik Грузия

Ранее Папуашвили заявил, что проведет в Брюсселе ряд встреч для борьбы с дезинформацией и ложными нарративами, которые распространяют в ЕС в отношении Грузии 22.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-22T11:50+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с делегацией отправился в Брюссель, информацию распространяет пресс-служба законодательного органа. В рамках визита спикер парламента проведет встречи с председателями Сената и Палаты представителей Федерального парламента Бельгии. В состав делегации во главе с Папуашвили входят председатель Комитета парламента Грузии по иностранным делам Николоз Самхарадзе, председатель Комитета по европейской интеграции Леван Махашвили и председатель Комитета по процедурным вопросам Давид Матикашвили. Ранее Папуашвили заявил, что проведет в Брюсселе ряд встреч для борьбы с дезинформацией и ложными нарративами, которые распространяют в ЕС в отношении Грузии. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них — преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ на это 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры в отношении официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором потребовала отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, политика, бельгия, брюссель, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия