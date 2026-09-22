https://sputnik-georgia.ru/20260922/tbilisoba-2026-prazdnovanie-dnya-goroda-proydet-3-i-4-oktyabrya-300730499.html

"Тбилисоба–2026": празднование Дня города пройдет 3 и 4 октября

"Тбилисоба–2026": празднование Дня города пройдет 3 и 4 октября

Sputnik Грузия

Гостей будут ждать различные культурные, развлекательные и спортивные мероприятия, а также концерты, театрализованные представления и ярмарки 22.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-22T13:09+0400

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тбилисоба 2026

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Любимый праздник жителей Тбилиси – День города "Тбилисоба" – в этом году пройдет 3 и 4 октября сразу в пяти местах: парке Рике, на площадях Орбелиани и Гудиашвили, в ущелье Легвтахеви, на площади Европы и у Метехского моста, сообщили в мэрии столицы. С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее. Лишь дважды празднование Дня города было отменено: в 2020 году – из-за пандемии коронавируса, а в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом и были жертвы. Для гостей подготовят культурные, развлекательные и спортивные мероприятия, концерты, театрализованные представления, фотозоны, открытый кинотеатр, гастрономические и предпринимательские зоны. Также будут организованы дегустации и продажа грузинских блюд, вина, меда и традиционных сладостей. Церемония награждения почетных граждан Тбилиси состоится 4 октября, в 20:00. Полная программа опубликована на официальном сайте мэрии города. Впервые День города в Тбилиси отметили в октябре 1979 года. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 год праздник не отмечался. С 1995-го его возродили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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