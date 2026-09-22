https://sputnik-georgia.ru/20260922/tsentralnye-banki-gruzii-i-armenii-rasshiryayut-sotrudnichestvo-300740768.html

Центральные банки Грузии и Армении расширяют сотрудничество

Центральные банки Грузии и Армении расширяют сотрудничество

Sputnik Грузия

Новый меморандум предусматривает обмен информацией и опытом по вопросам регулирования и надзора за финансовыми учреждениями, денежно-кредитной политики 22.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-22T16:40+0400

2026-09-22T16:40+0400

2026-09-22T19:06+0400

экономика

грузия

новости

армения

натия турнава

национальный банк грузии

центральный банк армении

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/16/300740384_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_9bf86e6fb73159251a6714f47227c5c0.png

ТБИЛИСИ, 22 сен - Sputnik. Президент Национального банка Грузии Натия Турнава и глава Центрального банка Армении Мартын Галстян в Тбилиси подписали документ о расширении сотрудничества. Согласно информации Нацбанка Грузии, новый меморандум о взаимопонимании значительно расширяет сферы сотрудничества двух банков. Он предусматривает обмен информацией и опытом по вопросам регулирования и надзора за финансовыми учреждениями, денежно-кредитной политики, платежных систем, рынков ценных бумаг, поставщиков услуг виртуальных активов и финансовых технологий. Встреча глав главных финансовых институтов Грузии и Армении прошла в рамках круглого стола глав региональных центральных банков. На встрече была подчеркнута тесная и давняя связь между центральными банками Грузии и Армении и особое внимание было уделено важности регулярного обмена информацией и опытом, что способствует укреплению институционального потенциала и эффективному реагированию на общие вызовы. Стороны также обсудили макроэкономическую обстановку и состояние финансового сектора в регионе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, армения, натия турнава, национальный банк грузии, центральный банк армении