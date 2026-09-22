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Центральные банки Грузии и Армении расширяют сотрудничество
Центральные банки Грузии и Армении расширяют сотрудничество
Sputnik Грузия
Новый меморандум предусматривает обмен информацией и опытом по вопросам регулирования и надзора за финансовыми учреждениями, денежно-кредитной политики 22.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 сен - Sputnik. Президент Национального банка Грузии Натия Турнава и глава Центрального банка Армении Мартын Галстян в Тбилиси подписали документ о расширении сотрудничества. Согласно информации Нацбанка Грузии, новый меморандум о взаимопонимании значительно расширяет сферы сотрудничества двух банков. Он предусматривает обмен информацией и опытом по вопросам регулирования и надзора за финансовыми учреждениями, денежно-кредитной политики, платежных систем, рынков ценных бумаг, поставщиков услуг виртуальных активов и финансовых технологий. Встреча глав главных финансовых институтов Грузии и Армении прошла в рамках круглого стола глав региональных центральных банков. На встрече была подчеркнута тесная и давняя связь между центральными банками Грузии и Армении и особое внимание было уделено важности регулярного обмена информацией и опытом, что способствует укреплению институционального потенциала и эффективному реагированию на общие вызовы. Стороны также обсудили макроэкономическую обстановку и состояние финансового сектора в регионе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, армения, натия турнава, национальный банк грузии, центральный банк армении
экономика, грузия, новости, армения, натия турнава, национальный банк грузии, центральный банк армении
Центральные банки Грузии и Армении расширяют сотрудничество
16:40 22.09.2026 (обновлено: 19:06 22.09.2026)
Новый меморандум предусматривает обмен информацией и опытом по вопросам регулирования и надзора за финансовыми учреждениями, денежно-кредитной политики
ТБИЛИСИ, 22 сен - Sputnik. Президент Национального банка Грузии Натия Турнава и глава Центрального банка Армении Мартын Галстян в Тбилиси подписали документ о расширении сотрудничества.
Согласно информации Нацбанка Грузии, новый меморандум о взаимопонимании значительно расширяет сферы сотрудничества двух банков. Он предусматривает обмен информацией и опытом по вопросам регулирования и надзора за финансовыми учреждениями, денежно-кредитной политики, платежных систем, рынков ценных бумаг, поставщиков услуг виртуальных активов и финансовых технологий.
Встреча глав главных финансовых институтов Грузии и Армении прошла в рамках круглого стола глав региональных центральных банков.
На встрече была подчеркнута тесная и давняя связь между центральными банками Грузии и Армении и особое внимание было уделено важности регулярного обмена информацией и опытом, что способствует укреплению институционального потенциала и эффективному реагированию на общие вызовы.
Стороны также обсудили макроэкономическую обстановку и состояние финансового сектора в регионе.