https://sputnik-georgia.ru/20260922/v-kremle-zayavili-chto-kievu-izvestno-kakie-shagi-nuzhny-dlya-ustoychivogo-mira-300733244.html

В Кремле заявили, что Киеву известно, какие шаги нужны для устойчивого мира

В Кремле заявили, что Киеву известно, какие шаги нужны для устойчивого мира

Sputnik Грузия

Комментируя заявление Зеленского о готовности к прекращению огня без условий, Песков напомнил, что Москва выступает не за временное перемирие, а за прочный мир 22.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-22T14:58+0400

2026-09-22T14:58+0400

2026-09-22T14:58+0400

украина

обострение ситуации вокруг украины

россия

в мире

политика

киев

москва

владимир зеленский

дмитрий песков

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/0b/294893966_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3ea9a0ae0a6b56bc17632a942fea041d.jpg

ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Ситуация для Украины ухудшается изо дня в день и в экономике, и на фронте, и эта тенденция будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, комментируя заявления Владимира Зеленского.Ранее Зеленский заявил о том, что Киев готов прекратить огонь без условий и перейти к дипломатическому урегулированию конфликта."Что касается таких заявлений Зеленского: сегодня очевидно, ситуация для Украины, как мы и говорили, ухудшается изо дня в день – и экономическая ситуация, и ситуация на фронтах", – отметил Песков.Он добавил, что эта тенденция продолжится и далее.Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что в Киеве прекрасно знают, какие нужно принять решения и какую ответственность взять на себя, чтобы выйти на дорогу "не к перемирию, а к устойчивому миру" на Украине.Песков напомнил про позицию Москвы на украинском треке: российская сторона выступает за прочный мир на территории Украины навсегда, а не за временное перемирие, которое, по его словам, ни к чему не приведет.Ранее пресс-секретарь российского лидера заявлял, что пространство для свободы принятия решений киевским режимом сокращается в ходе наступательных действий армии РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

украина

киев

москва

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, в мире, политика, киев, москва, владимир зеленский, дмитрий песков