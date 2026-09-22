Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные
09:01 22.09.2026 (обновлено: 10:15 22.09.2026)
© photo: Sputnik / StringerПотийский морской порт
© photo: Sputnik / Stringer
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Экспорт составил 5,4 млрд долларов, что на 22,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-августе 2026 года вырос на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 17,9 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 12,5 млрд долларов, что на 3,4% больше, чем в январе-августе 2025 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-август 2026 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост,%
Экспорт
5 422,5
22,1
Импорт
12 504,4
3,4
Всего
17 926,9
8,4
Экспорт составил 5,4 млрд долларов, что на 22,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 7,1 миллиарда долларов, что на 7,4% меньше, чем в январе-августе прошлого года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в январе-августе 2026 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
1 347,7
-22,0
Нефть и нефтепродукты
688,9
1 067,7
Руды драгоценных металлов и концентраты
403,1
68,6
Ферросплавы
219,0
59,7
Спиртные напитки
163,8
-4,8
В январе-августе 2026 года больше всего вырос экспорт нефти и нефтепродуктов – на 1 067,7%, медных руд и концентратов – на 242,5%, руд драгоценных металлов и концентратов – на 68,6%, и ферросплавов – на 59,7%.
В то же время с начала года упал экспорт легковых автомобилей – на 22%, а также спиртных напитков – на 4,8% и натурального виноградного вина – на 1,1%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров в январе-августе 2026 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
2 364,3
-12,5
Нефтепродукты
1 164,7
37,4
Лекарства
468,4
4,3
Нефтяные газы и другие газообразные углеводороды
331,5
19,6
Сырая нефть и нефтепродукты
283,1
133 775,3
За отчетный период больше всего вырос импорт сырой нефти и нефтепродуктов – на 133 775,3%, диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы – на 624,4%, а также медных руд и концентратов – на 217,2%.
С начала года сократился импорт легковых автомобилей – на 12,5%, путков из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки – на 3,2%, телефонных аппаратов – на 0,7%.
С кем торгует Грузия
Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-августе 2026 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 2,2 миллиарда долларов, что составляет 12,5% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-августе 2026 года
Страны
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Турция
2 247,5
12,2
Китай
2 042,8
43,4
Россия
2 032,5
19,1
США
1 615,3
-20,2
Азербайджан
959,6
13,3
В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Армения, Кыргызстан, Казахстан и Болгария.