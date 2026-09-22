Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260922/vneshnyaya-torgovlya-gruzii-prodolzhaet-rasti--novye-dannye-300722826.html
Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные
Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные
Sputnik Грузия
Экспорт составил 5,4 млрд долларов, что на 22,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года 22.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-22T09:01+0400
2026-09-22T10:15+0400
экономика
грузия
новости
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23646/13/236461329_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_f6d8a6d0a9973550269e2c89ee4b083e.jpg
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-августе 2026 года вырос на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 17,9 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 12,5 млрд долларов, что на 3,4% больше, чем в январе-августе 2025 года.Экспорт составил 5,4 млрд долларов, что на 22,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.Отрицательный торговый баланс Грузии составил 7,1 миллиарда долларов, что на 7,4% меньше, чем в январе-августе прошлого года.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе-августе 2026 года больше всего вырос экспорт нефти и нефтепродуктов – на 1 067,7%, медных руд и концентратов – на 242,5%, руд драгоценных металлов и концентратов – на 68,6%, и ферросплавов – на 59,7%.В то же время с начала года упал экспорт легковых автомобилей – на 22%, а также спиртных напитков – на 4,8% и натурального виноградного вина – на 1,1%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.За отчетный период больше всего вырос импорт сырой нефти и нефтепродуктов – на 133 775,3%, диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы – на 624,4%, а также медных руд и концентратов – на 217,2%.С начала года сократился импорт легковых автомобилей – на 12,5%, путков из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки – на 3,2%, телефонных аппаратов – на 0,7%.С кем торгует ГрузияТурция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-августе 2026 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 2,2 миллиарда долларов, что составляет 12,5% от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Армения, Кыргызстан, Казахстан и Болгария.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23646/13/236461329_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_3ae6ea6c5c0774dbd20af21556010517.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные

09:01 22.09.2026 (обновлено: 10:15 22.09.2026)
© photo: Sputnik / StringerПотийский морской порт
Потийский морской порт - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2026
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Экспорт составил 5,4 млрд долларов, что на 22,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-августе 2026 года вырос на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 17,9 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 12,5 млрд долларов, что на 3,4% больше, чем в январе-августе 2025 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-август 2026 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост,%

Экспорт

5 422,5

22,1

Импорт

12 504,4

3,4

Всего

17 926,9

8,4

Экспорт составил 5,4 млрд долларов, что на 22,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 7,1 миллиарда долларов, что на 7,4% меньше, чем в январе-августе прошлого года.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в январе-августе 2026 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

1 347,7

-22,0

Нефть и нефтепродукты

688,9

1 067,7

Руды драгоценных металлов и концентраты

403,1

68,6

Ферросплавы

219,0

59,7

Спиртные напитки

163,8

-4,8

В январе-августе 2026 года больше всего вырос экспорт нефти и нефтепродуктов – на 1 067,7%, медных руд и концентратов – на 242,5%, руд драгоценных металлов и концентратов – на 68,6%, и ферросплавов – на 59,7%.
В то же время с начала года упал экспорт легковых автомобилей – на 22%, а также спиртных напитков – на 4,8% и натурального виноградного вина – на 1,1%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров в январе-августе 2026 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

2 364,3

-12,5

Нефтепродукты

1 164,7

37,4

Лекарства

468,4

4,3

Нефтяные газы и другие газообразные углеводороды

331,5

19,6

Сырая нефть и нефтепродукты

283,1

133 775,3

За отчетный период больше всего вырос импорт сырой нефти и нефтепродуктов – на 133 775,3%, диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы – на 624,4%, а также медных руд и концентратов – на 217,2%.
С начала года сократился импорт легковых автомобилей – на 12,5%, путков из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки – на 3,2%, телефонных аппаратов – на 0,7%.
С кем торгует Грузия
Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-августе 2026 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 2,2 миллиарда долларов, что составляет 12,5% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-августе 2026 года

Страны

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Турция

2 247,5

12,2

Китай

2 042,8

43,4

Россия

2 032,5

19,1

США

1 615,3

-20,2

Азербайджан

959,6

13,3

В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Армения, Кыргызстан, Казахстан и Болгария.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0