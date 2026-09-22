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Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные

Внешняя торговля Грузии продолжает расти – новые данные

Sputnik Грузия

Экспорт составил 5,4 млрд долларов, что на 22,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года 22.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-22T09:01+0400

2026-09-22T09:01+0400

2026-09-22T10:15+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-августе 2026 года вырос на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 17,9 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 12,5 млрд долларов, что на 3,4% больше, чем в январе-августе 2025 года.Экспорт составил 5,4 млрд долларов, что на 22,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.Отрицательный торговый баланс Грузии составил 7,1 миллиарда долларов, что на 7,4% меньше, чем в январе-августе прошлого года.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе-августе 2026 года больше всего вырос экспорт нефти и нефтепродуктов – на 1 067,7%, медных руд и концентратов – на 242,5%, руд драгоценных металлов и концентратов – на 68,6%, и ферросплавов – на 59,7%.В то же время с начала года упал экспорт легковых автомобилей – на 22%, а также спиртных напитков – на 4,8% и натурального виноградного вина – на 1,1%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.За отчетный период больше всего вырос импорт сырой нефти и нефтепродуктов – на 133 775,3%, диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы – на 624,4%, а также медных руд и концентратов – на 217,2%.С начала года сократился импорт легковых автомобилей – на 12,5%, путков из железа или нелегированной стали без дальнейшей обработки – на 3,2%, телефонных аппаратов – на 0,7%.С кем торгует ГрузияТурция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-августе 2026 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 2,2 миллиарда долларов, что составляет 12,5% от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Армения, Кыргызстан, Казахстан и Болгария.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика