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Вспышка норовируса в детсадах Тбилиси: специалисты проверили десятки объектов

Вспышка норовируса в детсадах Тбилиси: специалисты проверили десятки объектов

Sputnik Грузия

Инспекторы проверяют пищеблоки детских садов, а также предприятия, производящие и поставляющие продукты питания 22.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-22T15:16+0400

2026-09-22T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Национальное агентство продовольствия проверило 70 объектов в рамках расследования случаев гастроэнтерита, вызванного норовирусом, среди воспитанников тбилисских детских садов, сообщили в ведомстве. Более ста человек попали в больницы Тбилиси в результате массовой интоксикации в ряде детских садов 17 сентября. По данным NCDC, лабораторные исследования показали, что наиболее вероятной причиной подавляющего большинства случаев был норовирус. Среди проверенных объектов – 48 государственных детских садов Тбилиси, мясное предприятие и склад молочной продукции. Для лабораторного исследования отобрали 502 образца различных продуктов питания и питьевой воды. В 39 образцах нарушений показателей безопасности пищевых продуктов не выявили. Исследование остальных образцов продолжается, результаты будут обнародованы поэтапно. Инспекторы проверяют пищеблоки детских садов, а также предприятия, производящие и поставляющие продукты питания. Следственная служба Минфина Грузии 18 сентября начала масштабное расследование и провела обыски у поставщиков продуктов после того, как стало известно, что в 20 детских садах Тбилиси, на третий день после начала учебного процесса, отравились воспитанники, в том числе один воспитатель. Поставщиками продуктов в детские сады являются частные компании, которых отбирают в результате тендера. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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