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Выборы в Госдуму РФ прошли на высоком уровне, считают наблюдатели из Грузии
Выборы в Госдуму РФ прошли на высоком уровне, считают наблюдатели из Грузии
Sputnik Грузия
Грузинские наблюдатели от партии "Солидарность во имя мира" заявили, что выборы в Госдуму России прошли на высшем уровне. 22.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-22T09:41+0400
2026-09-22T09:41+0400
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"Мы приехали сюда, в Россию, по приглашению Эллы Памфиловой, главы Центризбиркома России. Нас шесть человек. Знаете, в условиях отсутствия дипломатических отношений это очень много. Мы видели наблюдателей от разных партий. Мы видели от общественных организаций наблюдателей. Все было прозрачно. Абсолютно везде камеры", – сказал международный секретарь партии Мамука Пипия.По его словам, россиянам удалось организовать избирательный процесс на высшем уровне, а попытки хакерских атак и отключения интернета со стороны Запада не увенчались успехом.
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грузия, россия, выборы, политика, видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, видео
грузия, россия, выборы, политика, видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, видео
Выборы в Госдуму РФ прошли на высоком уровне, считают наблюдатели из Грузии
09:41 22.09.2026 (обновлено: 12:10 22.09.2026)
Грузинские наблюдатели от партии "Солидарность во имя мира" заявили, что выборы в Госдуму России прошли на высшем уровне.
"Мы приехали сюда, в Россию, по приглашению Эллы Памфиловой, главы Центризбиркома России. Нас шесть человек. Знаете, в условиях отсутствия дипломатических отношений это очень много. Мы видели наблюдателей от разных партий. Мы видели от общественных организаций наблюдателей. Все было прозрачно. Абсолютно везде камеры", – сказал международный секретарь партии Мамука Пипия.
По его словам, россиянам удалось организовать избирательный процесс на высшем уровне, а попытки хакерских атак и отключения интернета со стороны Запада не увенчались успехом.