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Выборы в Госдуму РФ прошли на высоком уровне, считают наблюдатели из Грузии

Выборы в Госдуму РФ прошли на высоком уровне, считают наблюдатели из Грузии

Sputnik Грузия

Грузинские наблюдатели от партии "Солидарность во имя мира" заявили, что выборы в Госдуму России прошли на высшем уровне. 22.09.2026, Sputnik Грузия

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"Мы приехали сюда, в Россию, по приглашению Эллы Памфиловой, главы Центризбиркома России. Нас шесть человек. Знаете, в условиях отсутствия дипломатических отношений это очень много. Мы видели наблюдателей от разных партий. Мы видели от общественных организаций наблюдателей. Все было прозрачно. Абсолютно везде камеры", – сказал международный секретарь партии Мамука Пипия.По его словам, россиянам удалось организовать избирательный процесс на высшем уровне, а попытки хакерских атак и отключения интернета со стороны Запада не увенчались успехом.

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