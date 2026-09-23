https://sputnik-georgia.ru/20260923/abr-vnov-povysil-prognoz-rosta-ekonomiki-gruzii-300765626.html

АБР вновь повысил прогноз роста экономики Грузии

АБР вновь повысил прогноз роста экономики Грузии

Sputnik Грузия

Экономика Грузии превзошла ожидания благодаря сильному росту в секторе услуг, потреблении и экспорте, заявили в АБР 23.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-23T18:54+0400

2026-09-23T18:54+0400

2026-09-23T18:55+0400

экономика

новости

грузия

сакстат

азиатский банк развития (абр)

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23589/13/235891374_0:77:1001:640_1920x0_80_0_0_59dd6ebe8b9edc3bf805a7b73b198980.jpg

ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Азиатский банк развития повысил прогноз роста экономики Грузии на 2026 год с 5,5 до 6,3%, говорится в отчете финансового института. Ранее, в апреле текущего года, АБР повысил прогноз роста экономики Грузии на 2026 год с 5 до 5,5%. "Экономический рост Грузии превзошел ожидания благодаря сильному росту в секторе услуг, потреблении и экспорте. Учитывая, что экономическая активность оказалась выше ожиданий, а региональные последствия остаются ограниченными, прогноз роста на 2026 год был пересмотрен в сторону повышения с 5,5% до 6,3%", — говорится в отчете. Согласно сентябрьскому отчету, прогноз на 2027 год остался неизменным — 5,2%. По информации финансового института, экономика Грузии в первой половине 2026 года сохранила высокие темпы роста и составила 7,9%. Главным драйвером роста стал сектор услуг, который в первом квартале вырос на 13,9%. "В свою очередь, основной рост сектора услуг был обусловлен увеличением сектора информационных и коммуникационных технологий на 36,0% и сферы транспорта и складирования — на 18,0%. Промышленность выросла на 2,0%, а сельское хозяйство сократилось на 3,3%. Внутренний спрос оставался сильным, чему способствовал рост частного потребления на 8,0%", — говорится в отчете. Кроме того, АБР повысил прогноз инфляции на 2026 год с 4,9% до 5,2%. Пересмотр прогноза был обусловлен удорожанием энергоресурсов на мировых рынках, что усилило инфляционное давление в стране. "В первой половине 2026 года среднегодовая инфляция составила 5,2%, тогда как за тот же период 2025 года она составляла 3,1%. Цены на транспорт выросли на 7,7% в годовом исчислении, тогда как за аналогичный период 2025 года они снизились на 2,2%. Годовой рост цен на продовольствие составил 8,0% по сравнению с 6,1% роста за соответствующий период предыдущего года", — говорится в отчете. Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", средний показатель реального роста ВВП в июле 2026 года составил 8%, а средний показатель реального роста экономики в январе-июле 2026 года составил 7,9%. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, новости, грузия, сакстат, азиатский банк развития (абр)