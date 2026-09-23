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Большая уборка в Тбилиси: добровольцы против мусора - видео

Большая уборка в Тбилиси: добровольцы против мусора - видео

Sputnik Грузия

В Тбилиси добровольцы вновь вышли на большую уборку. Новая акция прошла на Тбилисском море и была приурочена ко Всемирному дню чистоты. 23.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-23T17:53+0400

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Пластиковые бутылки, банки, стекла и прочие отходы – весь этот мусор, оставленный другими, убирали несколько десятков человек.Такие акции в Грузии проходят регулярно, но проблема остаётся. Только за первые шесть месяцев этого года в стране выявили более двух тысяч шестисот случаев нарушения правил обращения с отходами. Более семисот таких фактов были связаны с загрязнением территории бытовым мусором.Парадоксальная ситуация: десятки людей потратили своё время в выходные дни, чтобы убрать то, что другие могли просто не бросать и не загрязнять природу.

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