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Большая уборка в Тбилиси: добровольцы против мусора - видео
Большая уборка в Тбилиси: добровольцы против мусора - видео
Sputnik Грузия
В Тбилиси добровольцы вновь вышли на большую уборку. Новая акция прошла на Тбилисском море и была приурочена ко Всемирному дню чистоты. 23.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-23T17:53+0400
2026-09-23T17:53+0400
2026-09-23T17:53+0400
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Пластиковые бутылки, банки, стекла и прочие отходы – весь этот мусор, оставленный другими, убирали несколько десятков человек.Такие акции в Грузии проходят регулярно, но проблема остаётся. Только за первые шесть месяцев этого года в стране выявили более двух тысяч шестисот случаев нарушения правил обращения с отходами. Более семисот таких фактов были связаны с загрязнением территории бытовым мусором.Парадоксальная ситуация: десятки людей потратили своё время в выходные дни, чтобы убрать то, что другие могли просто не бросать и не загрязнять природу.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , грузия, уборка, мусор, природа, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , грузия, уборка, мусор, природа, видео
Большая уборка в Тбилиси: добровольцы против мусора - видео
В Тбилиси добровольцы вновь вышли на большую уборку. Новая акция прошла на Тбилисском море и была приурочена ко Всемирному дню чистоты.
Пластиковые бутылки, банки, стекла и прочие отходы – весь этот мусор, оставленный другими, убирали несколько десятков человек.
Такие акции в Грузии проходят регулярно, но проблема остаётся. Только за первые шесть месяцев этого года в стране выявили более двух тысяч шестисот случаев нарушения правил обращения с отходами. Более семисот таких фактов были связаны с загрязнением территории бытовым мусором.
Парадоксальная ситуация: десятки людей потратили своё время в выходные дни, чтобы убрать то, что другие могли просто не бросать и не загрязнять природу.