https://sputnik-georgia.ru/20260923/deputat-gruziya-budet-partnerom-tekh-kto-tsenit-ee-suverenitet-300749094.html

Депутат: Грузия будет партнером тех, кто ценит ее суверенитет

Депутат: Грузия будет партнером тех, кто ценит ее суверенитет

Sputnik Грузия

По словам парламентария, интерес зарубежных партнеров к Грузии растет, однако давление на суверенитет страны может продолжиться 23.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-23T12:52+0400

2026-09-23T12:52+0400

2026-09-23T12:52+0400

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"сила народа"

оон

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Грузия будет развивать партнерские отношения с теми странами, которые уважают ее суверенитет, заявил исполнительный секретарь партии "Сила народа", депутат парламента Гурам Мачарашвили.По его словам, участие представителей грузинского правительства в международных мероприятиях и встречи с лидерами различных стран свидетельствуют о растущем интересе к Грузии.Депутат отметил, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе находится в США, где принимает участие в мероприятиях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 24 сентября глава правительства выступит на общих дебатах сессии."Члены грузинской делегации сегодня провели ряд прямых встреч с лидерами различных стран, и эти встречи продолжатся в ближайшие дни", — отметил Мачарашвили.Он также напомнил, что четыре года назад, после выхода из "Грузинской мечты" и создания "Силы народа", представители партии заявляли о том, что со временем международный интерес к Грузии возрастет."Наш интерес заключается не только в выступлениях на международных площадках, участии в различных форумах и партнерских отношениях со странами Евросоюза и Азии, но и в том, чтобы их интересом стало углубление отношений с Грузией. И, судя по всему, сейчас это время наступает", — заявил Мачарашвили.При этом, по его словам, давление на суверенитет Грузии продолжится различными методами, в том числе посредством финансирования и идеологического влияния."На данном этапе масштабы радикальных действий уже не такие, как прежде, но у нас нет гарантии, что эти масштабы не возрастут", — заявил Мачарашвили.Говоря об отношениях с Евросоюзом, политик также заявил, что, по его мнению, грузинское общество все меньше доверяет европейской бюрократии.Параллельно с визитом Кобахидзе в США председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили находится с официальным визитом в Брюсселе. Мачарашвили заявил, что глава парламента представит позицию грузинской стороны, что, по его словам, вновь продемонстрирует волю грузинского общества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, гурам мачарашвили, ираклий кобахидзе, "сила народа", оон