https://sputnik-georgia.ru/20260923/desyatki-tysyach-abonentov-v-tbilisi-i-mtskheta-ostanutsya-bez-vody-na-36-chasov-300754560.html

Десятки тысяч абонентов в Тбилиси и Мцхета останутся без воды на 36 часов

Десятки тысяч абонентов в Тбилиси и Мцхета останутся без воды на 36 часов

Sputnik Грузия

Работы будут вестись одновременно на нескольких участках, круглосуточно, в непрерывном режиме 23.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-23T15:44+0400

2026-09-23T15:44+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. До 80 тысяч абонентов останутся без воды на 36 часов из-за переключения магистрального водопровода в Тбилиси и Мцхета, сообщили в министерстве регионального развития и инфраструктуры Грузии. Отключение связано со строительством нового моста через реку Арагви на 26-м километре автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Подача воды по центральному магистральному водопроводу будет прекращена с 03:00 26 сентября до 15:00 27 сентября. Как пояснили в ведомстве, в зоне строительства подъездных дорог к мосту проходит одна из главных магистральных труб системы водоснабжения Тбилиси, которую необходимо перенести. "Прокладка нового водопровода уже завершена. Теперь предстоит подключить действующую центральную магистраль к новой трубе. После слива воды специалисты приступят к переключению на новую трубу. Работы будут вестись одновременно на нескольких участках, круглосуточно, в непрерывном режиме", – говорится в сообщении ведомства. Ограничения водоснабжения затронут жителей нескольких районов Тбилиси (в частности, Глдани, Ваке), города Мцхета, сел Натахтари и Цицамури, а также поселения вынужденных переселенцев в Церовани. После завершения работ начнется поэтапное заполнение системы. С учетом масштабов сети подача воды на разных территориях будет восстанавливаться постепенно. В министерстве извинились перед абонентами за неудобства, связанные с длительным ограничением водоснабжения, и отметили, что работы будут проводиться по заранее подготовленному плану, чтобы восстановить подачу воды в установленные сроки. Министерство будет регулярно информировать общественность о ходе работ. Подробную информацию о точных зонах отключения, местах размещения водяных цистерн и этапах восстановления водоснабжения предоставит компания Georgian Water and Power (GWP). Жителей просят заранее позаботиться о необходимом запасе питьевой воды. Новый мост через Арагви строится параллельно существующему, возведенному в 1970-х годах, и будет соответствовать современным стандартам. Ввести его в эксплуатацию планируется в этом году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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