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Добровольцы очистили территорию у Тбилисского моря от мусора - фото

Добровольцы очистили территорию у Тбилисского моря от мусора - фото

Sputnik Грузия

В городах Грузии остро строит проблема загрязнения природы бытовыми отходами и мусором. Добровольцы регулярно проводят акции по уборке зеленых зон. 23.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-23T18:40+0400

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Одна из акций по уборке мусора прошла на Тбилисском море. Такие мероприятия проходят регулярно в разных районах Грузии.

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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, мусор, уборка, фото