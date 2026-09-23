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Добровольцы очистили территорию у Тбилисского моря от мусора - фото
Добровольцы очистили территорию у Тбилисского моря от мусора - фото
Sputnik Грузия
В городах Грузии остро строит проблема загрязнения природы бытовыми отходами и мусором. Добровольцы регулярно проводят акции по уборке зеленых зон. 23.09.2026, Sputnik Грузия
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Одна из акций по уборке мусора прошла на Тбилисском море. Такие мероприятия проходят регулярно в разных районах Грузии.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, мусор, уборка, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, мусор, уборка, фото

Добровольцы очистили территорию у Тбилисского моря от мусора - фото

18:40 23.09.2026
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В городах Грузии остро строит проблема загрязнения природы бытовыми отходами и мусором. Добровольцы регулярно проводят акции по уборке зеленых зон.
Одна из акций по уборке мусора прошла на Тбилисском море. Такие мероприятия проходят регулярно в разных районах Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer

На Тбилисском море прошла акция по уборке территории.

На Тбилисском море прошла акция по уборке территории. - Sputnik Грузия
1/16
© photo: Sputnik / Stringer

На Тбилисском море прошла акция по уборке территории.

© photo: Sputnik / Stringer

Регулярно группы добровольцев собираются, чтобы навести порядок.

Регулярно группы добровольцев собираются, чтобы навести порядок. - Sputnik Грузия
2/16
© photo: Sputnik / Stringer

Регулярно группы добровольцев собираются, чтобы навести порядок.

© photo: Sputnik / Stringer

В этот раз акция была приурочена ко Всемирному дню чистоты.

В этот раз акция была приурочена ко Всемирному дню чистоты. - Sputnik Грузия
3/16
© photo: Sputnik / Stringer

В этот раз акция была приурочена ко Всемирному дню чистоты.

© photo: Sputnik / Stringer

Несколько десятков человек целый день убирали территорию.

Несколько десятков человек целый день убирали территорию. - Sputnik Грузия
4/16
© photo: Sputnik / Stringer

Несколько десятков человек целый день убирали территорию.

© photo: Sputnik / Stringer

Они принесли с собой мешки, перчатки и специальные палки для сбора отходов.

Они принесли с собой мешки, перчатки и специальные палки для сбора отходов. - Sputnik Грузия
5/16
© photo: Sputnik / Stringer

Они принесли с собой мешки, перчатки и специальные палки для сбора отходов.

© photo: Sputnik / Stringer

За один день они смогли очистить от мусора большую территорию.

За один день они смогли очистить от мусора большую территорию. - Sputnik Грузия
6/16
© photo: Sputnik / Stringer

За один день они смогли очистить от мусора большую территорию.

© photo: Sputnik / Stringer

Многие люди не задумываются, сколько мусора оставляют после себя на природе.

Многие люди не задумываются, сколько мусора оставляют после себя на природе. - Sputnik Грузия
7/16
© photo: Sputnik / Stringer

Многие люди не задумываются, сколько мусора оставляют после себя на природе.

© photo: Sputnik / Stringer

Те, кто любит природу и забоится о чистоте, не могут равнодушно смотреть на это.

Те, кто любит природу и забоится о чистоте, не могут равнодушно смотреть на это. - Sputnik Грузия
8/16
© photo: Sputnik / Stringer

Те, кто любит природу и забоится о чистоте, не могут равнодушно смотреть на это.

© photo: Sputnik / Stringer

В любую погоду они выходят в окрестности города,

В любую погоду они выходят в окрестности города, - Sputnik Грузия
9/16
© photo: Sputnik / Stringer

В любую погоду они выходят в окрестности города,

© photo: Sputnik / Stringer

чтобы собрать мусор, оставленный другими.

чтобы собрать мусор, оставленный другими. - Sputnik Грузия
10/16
© photo: Sputnik / Stringer

чтобы собрать мусор, оставленный другими.

© photo: Sputnik / Stringer

Это результат только одной такой акции.

Это результат только одной такой акции. - Sputnik Грузия
11/16
© photo: Sputnik / Stringer

Это результат только одной такой акции.

© photo: Sputnik / Stringer

А ведь они проходят ежемесячно в пригородах Тбилиси,

А ведь они проходят ежемесячно в пригородах Тбилиси, - Sputnik Грузия
12/16
© photo: Sputnik / Stringer

А ведь они проходят ежемесячно в пригородах Тбилиси,

© photo: Sputnik / Stringer

а также в других районах Грузии.

а также в других районах Грузии. - Sputnik Грузия
13/16
© photo: Sputnik / Stringer

а также в других районах Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Серьезнее всего такая проблема стоит в городах.

Серьезнее всего такая проблема стоит в городах. - Sputnik Грузия
14/16
© photo: Sputnik / Stringer

Серьезнее всего такая проблема стоит в городах.

© photo: Sputnik / Stringer

В Грузии за год выписываются тысячи штрафов за загрязнение природы.

В Грузии за год выписываются тысячи штрафов за загрязнение природы. - Sputnik Грузия
15/16
© photo: Sputnik / Stringer

В Грузии за год выписываются тысячи штрафов за загрязнение природы.

© photo: Sputnik / Stringer

Сотни штрафов выписываются в год за загрязнение природы бытовыми отходами.

Сотни штрафов выписываются в год за загрязнение природы бытовыми отходами. - Sputnik Грузия
16/16
© photo: Sputnik / Stringer

Сотни штрафов выписываются в год за загрязнение природы бытовыми отходами.

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