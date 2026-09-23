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Добровольцы очистили территорию у Тбилисского моря от мусора - фото
Добровольцы очистили территорию у Тбилисского моря от мусора - фото
Sputnik Грузия
В городах Грузии остро строит проблема загрязнения природы бытовыми отходами и мусором. Добровольцы регулярно проводят акции по уборке зеленых зон. 23.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-23T18:40+0400
2026-09-23T18:40+0400
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Одна из акций по уборке мусора прошла на Тбилисском море. Такие мероприятия проходят регулярно в разных районах Грузии.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, мусор, уборка, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, мусор, уборка, фото
Добровольцы очистили территорию у Тбилисского моря от мусора - фото
В городах Грузии остро строит проблема загрязнения природы бытовыми отходами и мусором. Добровольцы регулярно проводят акции по уборке зеленых зон.
Одна из акций по уборке мусора прошла на Тбилисском море. Такие мероприятия проходят регулярно в разных районах Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer
На Тбилисском море прошла акция по уборке территории.
На Тбилисском море прошла акция по уборке территории.
© photo: Sputnik / Stringer
Регулярно группы добровольцев собираются, чтобы навести порядок.
Регулярно группы добровольцев собираются, чтобы навести порядок.
© photo: Sputnik / Stringer
В этот раз акция была приурочена ко Всемирному дню чистоты.
В этот раз акция была приурочена ко Всемирному дню чистоты.
© photo: Sputnik / Stringer
Несколько десятков человек целый день убирали территорию.
Несколько десятков человек целый день убирали территорию.
© photo: Sputnik / Stringer
Они принесли с собой мешки, перчатки и специальные палки для сбора отходов.
Они принесли с собой мешки, перчатки и специальные палки для сбора отходов.
© photo: Sputnik / Stringer
За один день они смогли очистить от мусора большую территорию.
За один день они смогли очистить от мусора большую территорию.
© photo: Sputnik / Stringer
Многие люди не задумываются, сколько мусора оставляют после себя на природе.
Многие люди не задумываются, сколько мусора оставляют после себя на природе.
© photo: Sputnik / Stringer
Те, кто любит природу и забоится о чистоте, не могут равнодушно смотреть на это.
Те, кто любит природу и забоится о чистоте, не могут равнодушно смотреть на это.
© photo: Sputnik / Stringer
В любую погоду они выходят в окрестности города,
В любую погоду они выходят в окрестности города,
© photo: Sputnik / Stringer
чтобы собрать мусор, оставленный другими.
чтобы собрать мусор, оставленный другими.
© photo: Sputnik / Stringer
Это результат только одной такой акции.
Это результат только одной такой акции.
© photo: Sputnik / Stringer
А ведь они проходят ежемесячно в пригородах Тбилиси,
А ведь они проходят ежемесячно в пригородах Тбилиси,
© photo: Sputnik / Stringer
а также в других районах Грузии.
а также в других районах Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer
Серьезнее всего такая проблема стоит в городах.
Серьезнее всего такая проблема стоит в городах.
© photo: Sputnik / Stringer
В Грузии за год выписываются тысячи штрафов за загрязнение природы.
В Грузии за год выписываются тысячи штрафов за загрязнение природы.
© photo: Sputnik / Stringer
Сотни штрафов выписываются в год за загрязнение природы бытовыми отходами.
Сотни штрафов выписываются в год за загрязнение природы бытовыми отходами.