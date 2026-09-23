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Доверяете ли вы государственным детским садам в Грузии?
Доверяете ли вы государственным детским садам в Грузии?
Sputnik Грузия
23.09.2026, Sputnik Грузия
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грузия, новости, общество, детский сад, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
грузия, новости, общество, детский сад, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы

Доверяете ли вы государственным детским садам в Грузии?

12:37 23.09.2026
© Tbilisi Kindergarten Management AgencyДетский сад, Тбилиси
Детский сад, Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2026
© Tbilisi Kindergarten Management Agency
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