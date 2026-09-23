https://sputnik-georgia.ru/20260923/doveryaete-li-vy-gosudarstvennym-detskim-sadam-v-gruzii-300750866.html
Доверяете ли вы государственным детским садам в Грузии?
Доверяете ли вы государственным детским садам в Грузии?
Sputnik Грузия
23.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-23T12:37+0400
2026-09-23T12:37+0400
2026-09-23T12:37+0400
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Sputnik Грузия
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Доверяете ли вы государственным детским садам в Грузии?
© Tbilisi Kindergarten Management AgencyДетский сад, Тбилиси
© Tbilisi Kindergarten Management Agency
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