https://sputnik-georgia.ru/20260923/gruziya-i-kitay-sozdadut-rabochuyu-gruppu-dlya-koordinatsii-v-sfere-transporta-300748902.html

Грузия и Китай создадут рабочую группу для координации в сфере транспорта

Грузия и Китай создадут рабочую группу для координации в сфере транспорта

Sputnik Грузия

До 2032 года Грузия планирует значительно увеличить пропускную способность транспортной сети 23.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-23T15:55+0400

2026-09-23T15:55+0400

2026-09-23T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Грузия и Китай обсудили возможность создания совместной рабочей группы для эффективной координации в сфере транспорта, которая объединит профильные ведомства и организации по направлениям железнодорожного, морского, автомобильного транспорта и гражданской авиации, сообщило Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.Данная инициатива была озвучена по итогам встречи главы Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили с министром транспорта Китая Лю Вэем в Пекине, где глава грузинского ведомства находится в рамках Глобального форума по устойчивому транспорту.В ходе встречи особое внимание было уделено глубоководному порту Анаклия как одному из ключевых инфраструктурных проектов Среднего коридора. Было отмечено, что на данном этапе в Анаклия ведутся активные строительные работы.Также было подчеркнуто, что до 2032 года на приоритетные инфраструктурные проекты предусмотрено около 7 миллиардов долларов США.Цель Грузии – удвоить пропускную способность морских и железнодорожных сетей, а общую пропускную способность инфраструктуры аэропортов страны – утроить. Акцент был сделан на проекте модернизации железной дороги и масштабном обновлении подвижного состава.Стороны обсудили перспективы расширения прямого авиасообщения между Грузией и Китаем. В частности, речь шла о возможностях развития прямых рейсов по направлениям Тбилиси – Пекин и Тбилиси – Гуанчжоу. В целях содействия дальнейшему развитию прямого авиасообщения стороны согласились, что сотрудничество между соответствующими ведомствами гражданской авиации Грузии и Китая будет продолжено.Кроме того, на встрече особое внимание было уделено дальнейшему развитию Среднего коридора, повышению его эффективности и конкурентоспособности. В этом контексте была подчеркнута совместная инициатива по содействию повышению пропускной способности, надежности, эффективности и конкурентоспособности Транскаспийского международного транспортного маршрута, принятая в Пекине в рамках Глобального форума устойчивого транспорта, которая предусматривает укрепление сотрудничества между странами-участницами по различным направлениям.Было отмечено, что грузинская сторона приветствует растущий интерес Китая к Среднему коридору, что также выражается в росте грузооборота, связанного с Китаем, проходящего через этот коридор. В 2025 году грузооборот из Китая и в направлении Китая через Средний коридор увеличился на 20%, и эта высокая динамика продолжается в 2026 году.Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство.С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с туристической целью и находиться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, тбилиси, китай, мариам квривишвили, пекин