https://sputnik-georgia.ru/20260923/gruziya-podtverdila-podlinnost-skulptury-rodena-vechnaya-vesna-v-tbilisi-300765241.html

Грузия подтвердила подлинность скульптуры Родена "Вечная весна" в Тбилиси

Грузия подтвердила подлинность скульптуры Родена "Вечная весна" в Тбилиси

Sputnik Грузия

Скульптуру отлили еще при жизни автора на парижском литейном заводе Барбедина, а ее подлинность подтвердили эксперты музеев Родена и Орсе 23.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-23T18:33+0400

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2026-09-23T18:33+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Комитет Родена (Comité Rodin) официально подтвердил, что Грузия входит в число стран, отмеченных на карте мира Музеем Родена в Париже, где хранится оригинальная работа Огюста Родена — одного из основателей современной скульптуры. В результате исследований, проведенных в Грузинском национальном музее, установлена подлинность бронзовой скульптуры Родена "Вечная весна", хранящейся в коллекции зарубежного искусства Государственного художественного музея имени Шалвы Амиранашвили. Скульптурная группа была отлита в 1900 году, при жизни художника, на знаменитом литейном заводе Барбедина. Подлинность работы подтвердили кураторы музеев Родена и Орсе в Париже Хлоя Арио и Франсуа Бланш, а также Жером Ле Блё — основатель Комитета Родена, центральной организации по изучению творчества скульптора. В постоянной экспозиции художественного музея "Вечная весна" соседствует с работами других мастеров — от Паоло Венециано до Василия Кандинского. Огюст Роден (1840–1917) — французский скульптор, которого считают одним из основоположников современной скульптуры и предвестником модернизма в этом виде искусства. Среди его самых известных работ — "Мыслитель", "Поцелуй" и "Граждане Кале". Основная часть наследия мастера хранится в парижском Музее Родена, открытом в 1919 году в особняке Бирон, где скульптор проводил последние годы жизни, а также в музее Орсе. Его произведения находятся и в собраниях крупнейших музеев мира — от Метрополитен-музея в Нью-Йорке до Эрмитажа в Санкт-Петербурге.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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