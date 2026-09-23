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Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Sputnik Грузия
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 23.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-23T09:01+0400
2026-09-23T09:01+0400
экономика
грузия
россия
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
грузино-российские отношения
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-августе 2026 года вырос на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил более двух миллиардов долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии – доля соседней страны во внешнеторговом обороте в январе-августе 2026 года составила 11,3%.Из Грузии в РФ с начала года вывезли 100,7 тысячи тонн минеральной и пресной воды, до 35 тысяч тонн натурального виноградного вина, 17,4 тысячи тонн спиртных напитков, 9,5 тысячи тонн свежих фруктов, а также 4,8 тысячи тонн фруктов, орехов и других съедобных частей растений.Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-августе текущего года из соседней страны ввезли 261,3 тысячи тонн пшеницы и меслина.Из России также ввезли 643,4 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, 403,5 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 47,5 тысячи тонн сульфатированных, нитрированных или нитрозированных производных углеводородов, а также 23,6 тысячи тонн подсолнечного масла и др.В 2025 году страны наторговали на 2,7 миллиарда долларов, что на 6,3% больше по сравнению с 2024 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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экономика, грузия, россия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, грузино-российские отношения
экономика, грузия, россия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, грузино-российские отношения

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

09:01 23.09.2026
© photo : RA Ministry of EconomyВстреча министра экономики Армении Ваана Керобяна с министром экономического развития России Максимом Решетниковым на КПП "Верхний Ларс" (11 июня 2022)
Встреча министра экономики Армении Ваана Керобяна с министром экономического развития России Максимом Решетниковым на КПП Верхний Ларс (11 июня 2022) - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2026
© photo : RA Ministry of Economy
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Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-августе 2026 года вырос на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил более двух миллиардов долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии – доля соседней страны во внешнеторговом обороте в январе-августе 2026 года составила 11,3%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России за январь-август 2026 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

500,7

4,1

Импорт

1 531,8

24,9

Всего

2 032,5

19,1

Из Грузии в РФ с начала года вывезли 100,7 тысячи тонн минеральной и пресной воды, до 35 тысяч тонн натурального виноградного вина, 17,4 тысячи тонн спиртных напитков, 9,5 тысячи тонн свежих фруктов, а также 4,8 тысячи тонн фруктов, орехов и других съедобных частей растений.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-август 2026 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Вино

102,2

-1,1

Спиртные напитки

79,6

-13,3

Свежие фрукты

59,3

36,6

Минеральные воды

55,7

9,2

Фрукты, орехи и другие съедобные части растений

44,0

21,5

Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-августе текущего года из соседней страны ввезли 261,3 тысячи тонн пшеницы и меслина.
Из России также ввезли 643,4 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, 403,5 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 47,5 тысячи тонн сульфатированных, нитрированных или нитрозированных производных углеводородов, а также 23,6 тысячи тонн подсолнечного масла и др.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-август 2026 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Нефть и нефтепродукты

300,9

-15,8

Сырая нефть и нефтепродукты

269,4

12 737,3

Пшеница и меслин

65,9

32,0

Подсолнечное масло

36,3

32,6

Сульфатированные, нитрированные или нитрозированные производные углеводородов

31,6

126,9

В 2025 году страны наторговали на 2,7 миллиарда долларов, что на 6,3% больше по сравнению с 2024 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6,3%.
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