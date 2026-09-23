Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
© photo : RA Ministry of EconomyВстреча министра экономики Армении Ваана Керобяна с министром экономического развития России Максимом Решетниковым на КПП "Верхний Ларс" (11 июня 2022)
© photo : RA Ministry of Economy
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Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-августе 2026 года вырос на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил более двух миллиардов долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии – доля соседней страны во внешнеторговом обороте в январе-августе 2026 года составила 11,3%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России за январь-август 2026 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
500,7
4,1
Импорт
1 531,8
24,9
Всего
2 032,5
19,1
Из Грузии в РФ с начала года вывезли 100,7 тысячи тонн минеральной и пресной воды, до 35 тысяч тонн натурального виноградного вина, 17,4 тысячи тонн спиртных напитков, 9,5 тысячи тонн свежих фруктов, а также 4,8 тысячи тонн фруктов, орехов и других съедобных частей растений.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-август 2026 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Вино
102,2
-1,1
Спиртные напитки
79,6
-13,3
Свежие фрукты
59,3
36,6
Минеральные воды
55,7
9,2
Фрукты, орехи и другие съедобные части растений
44,0
21,5
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-августе текущего года из соседней страны ввезли 261,3 тысячи тонн пшеницы и меслина.
Из России также ввезли 643,4 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, 403,5 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 47,5 тысячи тонн сульфатированных, нитрированных или нитрозированных производных углеводородов, а также 23,6 тысячи тонн подсолнечного масла и др.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-август 2026 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Нефть и нефтепродукты
300,9
-15,8
Сырая нефть и нефтепродукты
269,4
12 737,3
Пшеница и меслин
65,9
32,0
Подсолнечное масло
36,3
32,6
Сульфатированные, нитрированные или нитрозированные производные углеводородов
31,6
126,9
В 2025 году страны наторговали на 2,7 миллиарда долларов, что на 6,3% больше по сравнению с 2024 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6,3%.