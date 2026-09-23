https://sputnik-georgia.ru/20260923/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novaya-statistika-300737167.html

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Sputnik Грузия

Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 23.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-23T09:01+0400

2026-09-23T09:01+0400

2026-09-23T09:01+0400

экономика

грузия

россия

национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

грузино-российские отношения

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-августе 2026 года вырос на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил более двух миллиардов долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии – доля соседней страны во внешнеторговом обороте в январе-августе 2026 года составила 11,3%.Из Грузии в РФ с начала года вывезли 100,7 тысячи тонн минеральной и пресной воды, до 35 тысяч тонн натурального виноградного вина, 17,4 тысячи тонн спиртных напитков, 9,5 тысячи тонн свежих фруктов, а также 4,8 тысячи тонн фруктов, орехов и других съедобных частей растений.Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике, в январе-августе текущего года из соседней страны ввезли 261,3 тысячи тонн пшеницы и меслина.Из России также ввезли 643,4 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, 403,5 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 47,5 тысячи тонн сульфатированных, нитрированных или нитрозированных производных углеводородов, а также 23,6 тысячи тонн подсолнечного масла и др.В 2025 году страны наторговали на 2,7 миллиарда долларов, что на 6,3% больше по сравнению с 2024 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 10,3%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

экономика, грузия, россия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, грузино-российские отношения