https://sputnik-georgia.ru/20260923/kurs-lari-na-sredu--26104-gel-300744338.html
Курс лари на среду – 2,6104 GEL/$
Курс лари на среду – 2,6104 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,003 лари по отношению к доллару 23.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-23T09:48+0400
2026-09-23T09:48+0400
2026-09-23T09:48+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0b/264366376_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6e6a50d875f95f67ffe9ec257075ca83.jpg
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 сентября в размере 2,6104 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,003 лари по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0b/264366376_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d3d333372a228b69a0e1ce02acfd12ea.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на среду – 2,6104 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,003 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 сентября в размере 2,6104 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,003 лари по отношению к доллару.