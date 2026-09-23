https://sputnik-georgia.ru/20260923/lichnyy-avtomobil-v-gruzii-neobkhodimost-ili-uzhe-roskosh---video-300750435.html

Личный автомобиль в Грузии: необходимость или уже роскошь? – видео

Личный автомобиль в Грузии: необходимость или уже роскошь? – видео

Sputnik Грузия

Невысокая цена на автомобили в Грузии сделала их доступным средством передвижения для многих жителей. Но при нынешних ценах на топливо привлекательность... 23.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-23T12:30+0400

2026-09-23T12:30+0400

2026-09-23T13:00+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

видеоклуб

автомобили

машины

транспорт

транспорт в грузии

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/17/300749457_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1a3a480172909b8f7ffe0fc8ec4cab60.jpg

Сегодня личный автомобиль – это уже не только свобода передвижения и комфорт. Это расходы, пробки и постоянный поиск парковки. На конец прошлого года в Грузии было зарегистрировано около 1 миллиона 915 тысяч автомобилей. Причем только за год их стало больше почти на 125 тысяч.Особенно впечатляют цифры по Тбилиси – около 855 тысяч зарегистрированных машин. Отсюда пробки, проблемы с парковкой и все больше времени, проведенного за рулем практически без движения. Но отказаться от личного автомобиля многие жители Грузии пока не готовы, даже несмотря на все сложности и рост цен на топливо.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , автомобили, машины, транспорт, транспорт в грузии, грузия, видео