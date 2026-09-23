https://sputnik-georgia.ru/20260923/lichnyy-avtomobil-v-gruzii-neobkhodimost-ili-uzhe-roskosh---video-300750435.html
Личный автомобиль в Грузии: необходимость или уже роскошь? – видео
Личный автомобиль в Грузии: необходимость или уже роскошь? – видео
Sputnik Грузия
Невысокая цена на автомобили в Грузии сделала их доступным средством передвижения для многих жителей. Но при нынешних ценах на топливо привлекательность... 23.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-23T12:30+0400
2026-09-23T12:30+0400
2026-09-23T13:00+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
видеоклуб
автомобили
машины
транспорт
транспорт в грузии
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/17/300749457_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1a3a480172909b8f7ffe0fc8ec4cab60.jpg
Сегодня личный автомобиль – это уже не только свобода передвижения и комфорт. Это расходы, пробки и постоянный поиск парковки. На конец прошлого года в Грузии было зарегистрировано около 1 миллиона 915 тысяч автомобилей. Причем только за год их стало больше почти на 125 тысяч.Особенно впечатляют цифры по Тбилиси – около 855 тысяч зарегистрированных машин. Отсюда пробки, проблемы с парковкой и все больше времени, проведенного за рулем практически без движения. Но отказаться от личного автомобиля многие жители Грузии пока не готовы, даже несмотря на все сложности и рост цен на топливо.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/17/300749457_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_26bd6d6558b68a8fef739c158efd8190.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , автомобили, машины, транспорт, транспорт в грузии, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , автомобили, машины, транспорт, транспорт в грузии, грузия, видео
Личный автомобиль в Грузии: необходимость или уже роскошь? – видео
12:30 23.09.2026 (обновлено: 13:00 23.09.2026)
Невысокая цена на автомобили в Грузии сделала их доступным средством передвижения для многих жителей. Но при нынешних ценах на топливо привлекательность личного транспорта уже не так однозначна
Сегодня личный автомобиль – это уже не только свобода передвижения и комфорт. Это расходы, пробки и постоянный поиск парковки. На конец прошлого года в Грузии было зарегистрировано около 1 миллиона 915 тысяч автомобилей. Причем только за год их стало больше почти на 125 тысяч.
Особенно впечатляют цифры по Тбилиси – около 855 тысяч зарегистрированных машин. Отсюда пробки, проблемы с парковкой и все больше времени, проведенного за рулем практически без движения. Но отказаться от личного автомобиля многие жители Грузии пока не готовы, даже несмотря на все сложности и рост цен на топливо.