https://sputnik-georgia.ru/20260923/matchi-sbornoy-gruzii-v-lige-natsiy-u-dinamo-areny-v-tbilisi-vremenno-ogranichat-dvizhenie-300752319.html

Матчи сборной Грузии в Лиге наций: у "Динамо Арены" в Тбилиси временно ограничат движение

Матчи сборной Грузии в Лиге наций: у "Динамо Арены" в Тбилиси временно ограничат движение

Sputnik Грузия

Сборная Грузии 25 сентября сыграет с командой Северной Ирландии, а спустя три дня встретится с Украиной 23.09.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Движение автомобилей в период отборочных матчей сборной Грузии по футболу в рамках Лиги наций УЕФА на улицах у стадиона "Динамо Арена" в Тбилиси временно ограничат, сообщили в мэрии столицы. Сборная Грузии 25 сентября сыграет с командой Северной Ирландии, а спустя три дня встретится с Украиной. Начало матчей в 20:00. Примечательно, что игра против ирландцев пройдет без местных зрителей по решению УЕФА. Дисциплинарные меры вызваны инцидентами со стороны болельщиков во время и после матча Грузия – Армения 23 марта. С 09:00 25 сентября движение будет полностью перекрыто на улице Славы Метревели, а с 15:00 частично ограничено на прилегающих к стадиону улицах Давида Кипиани и Владимира Маяковского. А 28 сентября с 09:00 полностью перекроют улицу Метревели, а с 15:00 – участок проспекта Церетели от улицы Метревели до пересечения с улицей Цабадзе. Ограничения также будут действовать на улицах Маяковского, Давида Кипиани и Георгия Цабадзе. В период ограничений автомобили смогут передвигаться по улицам Теодоре Мгвдели, Абастумани, Цинамдзгвришвили, по проспекту Тамар Мепе, а также улицам Курдиани, Иаманидзе и Лебанидзе. Что касается общественного транспорта, автобусы и маршрутки будут перенаправлены на улицу Кутаиси, откуда продолжат движение через мост Вахушти Багратиони, площадь Георгия Саакадзе и проспект Гамсахурдия, а затем с площади Героев по установленным маршрутам. Расписание матчей: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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