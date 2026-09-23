https://sputnik-georgia.ru/20260923/matchi-sbornoy-gruzii-v-lige-natsiy-u-dinamo-areny-v-tbilisi-vremenno-ogranichat-dvizhenie-300752319.html
Матчи сборной Грузии в Лиге наций: у "Динамо Арены" в Тбилиси временно ограничат движение
Матчи сборной Грузии в Лиге наций: у "Динамо Арены" в Тбилиси временно ограничат движение
Sputnik Грузия
Сборная Грузии 25 сентября сыграет с командой Северной Ирландии, а спустя три дня встретится с Украиной 23.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-23T20:02+0400
2026-09-23T20:02+0400
2026-09-23T20:36+0400
футбол
спорт
новости
грузия
уефа
динамо арена
транспорт
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24166/88/241668833_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b899187701152c6b2e02a0b6c712d1e.jpg
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Движение автомобилей в период отборочных матчей сборной Грузии по футболу в рамках Лиги наций УЕФА на улицах у стадиона "Динамо Арена" в Тбилиси временно ограничат, сообщили в мэрии столицы. Сборная Грузии 25 сентября сыграет с командой Северной Ирландии, а спустя три дня встретится с Украиной. Начало матчей в 20:00. Примечательно, что игра против ирландцев пройдет без местных зрителей по решению УЕФА. Дисциплинарные меры вызваны инцидентами со стороны болельщиков во время и после матча Грузия – Армения 23 марта. С 09:00 25 сентября движение будет полностью перекрыто на улице Славы Метревели, а с 15:00 частично ограничено на прилегающих к стадиону улицах Давида Кипиани и Владимира Маяковского. А 28 сентября с 09:00 полностью перекроют улицу Метревели, а с 15:00 – участок проспекта Церетели от улицы Метревели до пересечения с улицей Цабадзе. Ограничения также будут действовать на улицах Маяковского, Давида Кипиани и Георгия Цабадзе. В период ограничений автомобили смогут передвигаться по улицам Теодоре Мгвдели, Абастумани, Цинамдзгвришвили, по проспекту Тамар Мепе, а также улицам Курдиани, Иаманидзе и Лебанидзе. Что касается общественного транспорта, автобусы и маршрутки будут перенаправлены на улицу Кутаиси, откуда продолжат движение через мост Вахушти Багратиони, площадь Георгия Саакадзе и проспект Гамсахурдия, а затем с площади Героев по установленным маршрутам. Расписание матчей: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24166/88/241668833_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_355fe2512bd164d7d482b298736d0299.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
футбол, спорт, новости, грузия, уефа, динамо арена, транспорт
футбол, спорт, новости, грузия, уефа, динамо арена, транспорт
Матчи сборной Грузии в Лиге наций: у "Динамо Арены" в Тбилиси временно ограничат движение
20:02 23.09.2026 (обновлено: 20:36 23.09.2026)
Сборная Грузии 25 сентября сыграет с командой Северной Ирландии, а спустя три дня встретится с Украиной
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Движение автомобилей в период отборочных матчей сборной Грузии по футболу в рамках Лиги наций УЕФА на улицах у стадиона "Динамо Арена" в Тбилиси временно ограничат, сообщили в мэрии столицы.
Сборная Грузии 25 сентября сыграет с командой Северной Ирландии, а спустя три дня встретится с Украиной. Начало матчей в 20:00. Примечательно, что игра против ирландцев пройдет без местных зрителей по решению УЕФА. Дисциплинарные меры вызваны инцидентами со стороны болельщиков во время и после матча Грузия – Армения 23 марта.
С 09:00 25 сентября движение будет полностью перекрыто на улице Славы Метревели, а с 15:00 частично ограничено на прилегающих к стадиону улицах Давида Кипиани и Владимира Маяковского.
А 28 сентября с 09:00 полностью перекроют улицу Метревели, а с 15:00 – участок проспекта Церетели от улицы Метревели до пересечения с улицей Цабадзе. Ограничения также будут действовать на улицах Маяковского, Давида Кипиани и Георгия Цабадзе.
В период ограничений автомобили смогут передвигаться по улицам Теодоре Мгвдели, Абастумани, Цинамдзгвришвили, по проспекту Тамар Мепе, а также улицам Курдиани, Иаманидзе и Лебанидзе.
Что касается общественного транспорта, автобусы и маршрутки будут перенаправлены на улицу Кутаиси, откуда продолжат движение через мост Вахушти Багратиони, площадь Георгия Саакадзе и проспект Гамсахурдия, а затем с площади Героев по установленным маршрутам.
25 сентября, 20:00 – Грузия – Северная Ирландия;
28 сентября, 20:00 – Грузия – Украина;
2 октября, 22:45 – Венгрия – Грузия;
5 октября, 22:45 – Северная Ирландия – Грузия.