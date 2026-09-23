https://sputnik-georgia.ru/20260923/milliardy-na-transport-i-utroenie-moschnostey-aeroportov-gruziya-podelilas-planami-s-kitaem-300742632.html

Миллиарды на транспорт и утроение мощностей аэропортов: Грузия поделилась планами с Китаем

Миллиарды на транспорт и утроение мощностей аэропортов: Грузия поделилась планами с Китаем

Sputnik Грузия

Квривишвили приняла участие в Глобальном форуме по устойчивому транспорту в Китае и выступила на встрече с речью, посвященной Транскаспийскому международному... 23.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-23T13:53+0400

2026-09-23T13:53+0400

2026-09-23T13:57+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Цель 10-летней дорожной карты Грузии – удвоить пропускную способность морских и железнодорожных сетей, а также утроить мощности аэропортов страны для развития Среднего коридора, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, выступая на Глобальном форуме по устойчивому транспорту в Китае. Квривишвили приняла участие в Глобальном форуме по устойчивому транспорту в Китае и выступила на встрече с речью, посвященной Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Маршрут Среднего коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. По словам министра, в январе-августе 2026 года объем грузов, обработанных в морских портах и терминалах Грузии, увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем грузоперевозок по железной дороге в годовом исчислении продемонстрировал рост на 11%, что является рекордным показателем за последнее десятилетие. "Особо стоит отметить, что транзитные железнодорожные перевозки выросли на 14%, и это является ключевым вопросом нашей сегодняшней дискуссии. Такой рост обязывает нас готовиться к следующему этапу развития коридора", – сказала она. Квривишвили отметила, что Грузия отвечает на этот вызов стратегической 10-летней дорожной картой развития транспорта, в рамках которой до 2032 года на приоритетные инфраструктурные проекты предусмотрено около 7 миллиардов долларов США. Ранее министр заявила, что за последние несколько лет Средний коридор стал одним из наиболее динамично развивающихся международных транспортных маршрутов. Соответственно, значительно увеличился и объем грузовых перевозок, осуществляемых Грузией. Средний коридор В июне 2022 года министры иностранных дел Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о расширении трехстороннего и регионального сотрудничества, а также о развитии потенциала Среднего коридора Восток–Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения Грузии в этот транспортный маршрут. После этого Грузия стала одним из активных участников развития Среднего коридора, последовательно наращивая свой транзитный потенциал. Транзитная роль Грузии имеет особое значение для развития экономики страны, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и Европейским союзом. Для усиления этой роли в настоящее время реализуются масштабные проекты по строительству участков автомагистрали Восток–Запад, соединяющей Азию и Европу через территорию Грузии, а также по строительству первого в стране глубоководного порта в Анаклия на западе страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, мариам квривишвили, китай, транспорт в грузии