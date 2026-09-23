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Мир как главная ценность для Грузии – видео
Мир как главная ценность для Грузии – видео
Sputnik Грузия
За грузинским столом среди пожеланий здоровья, благополучия и счастья обязательно прозвучит еще одно – пожелание мира 23.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-23T16:31+0400
2026-09-23T16:31+0400
2026-09-23T16:54+0400
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Для Грузии это слово имеет особое значение. Страна пережила за свою многовековую историю много войн, нашествий и конфликтов. Поэтому мир здесь – не просто красивый тост. Это возможность спокойно растить детей, работать, строить планы и развивать страну.Споры о том, каким именно должен быть путь к долгосрочной безопасности, в грузинском обществе и политике продолжаются, но само желание сохранить мир объединяет очень многих. Возможно, именно поэтому за грузинским столом тост за мир никогда не звучит формально.
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общество, грузия, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , видео
общество, грузия, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , видео
Мир как главная ценность для Грузии – видео
16:31 23.09.2026 (обновлено: 16:54 23.09.2026)
За грузинским столом среди пожеланий здоровья, благополучия и счастья обязательно прозвучит еще одно – пожелание мира
Для Грузии это слово имеет особое значение. Страна пережила за свою многовековую историю много войн, нашествий и конфликтов. Поэтому мир здесь – не просто красивый тост. Это возможность спокойно растить детей, работать, строить планы и развивать страну.
Споры о том, каким именно должен быть путь к долгосрочной безопасности, в грузинском обществе и политике продолжаются, но само желание сохранить мир объединяет очень многих. Возможно, именно поэтому за грузинским столом тост за мир никогда не звучит формально.