https://sputnik-georgia.ru/20260923/mir-kak-glavnaya-tsennost-dlya-gruzii---video-300757616.html

Мир как главная ценность для Грузии – видео

Мир как главная ценность для Грузии – видео

Sputnik Грузия

За грузинским столом среди пожеланий здоровья, благополучия и счастья обязательно прозвучит еще одно – пожелание мира 23.09.2026, Sputnik Грузия

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Для Грузии это слово имеет особое значение. Страна пережила за свою многовековую историю много войн, нашествий и конфликтов. Поэтому мир здесь – не просто красивый тост. Это возможность спокойно растить детей, работать, строить планы и развивать страну.Споры о том, каким именно должен быть путь к долгосрочной безопасности, в грузинском обществе и политике продолжаются, но само желание сохранить мир объединяет очень многих. Возможно, именно поэтому за грузинским столом тост за мир никогда не звучит формально.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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