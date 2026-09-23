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МВД: вымогатели угрожали уничтожить бизнес предпринимателя в Аджарии

МВД: вымогатели угрожали уничтожить бизнес предпринимателя в Аджарии

Sputnik Грузия

По данным следствия, участники преступной группы получили от предпринимателя около 190 тысяч лари и микроавтобус 23.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-23T21:04+0400

2026-09-23T21:04+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Сотрудники полиции Аджарии задержали одного и предъявили обвинения еще трем фигурантам по делу о вымогательстве, совершенном группой лиц с целью получения имущества в крупном размере, а также незаконном приобретении и хранении наркотических средств, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.Среди тех, кому предъявили обвинения, – криминальный авторитет, который скрывается за границей.Следствие установило, что обвиняемые с целью получения незаконной финансовой выгоды систематически вымогали денежные средства у мелкого предпринимателя, проживающего в одном из сел муниципалитета Хелвачаури. В случае невыполнения их требований обвиняемые угрожали принудительно остановить его бизнес и уничтожить принадлежащее ему имущество.Доказательства, полученные в результате проведенных негласных следственных действий, подтвердили, что обвиняемые оказывали на потерпевшего психологическое давление, словесно оскорбляли его и угрожали физической расправой.Участники преступной группы путем угроз получили от жертвы в общей сложности около 190 тысяч лари и микроавтобус.В ходе обыска полиция в качестве вещественных доказательств изъяла микроавтобус, незаконно полученный путем вымогательства, и наркотическое средство метадон. Также были изъяты два автомобиля, находившиеся во владении членов семьи скрывающегося криминального авторитета и приобретенные на деньги, полученные преступным путем.Обвиняемым грозит до семи лет тюремного заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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