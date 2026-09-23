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Национальные банки Грузии и Венгрии договорились о сотрудничестве
Национальные банки Грузии и Венгрии договорились о сотрудничестве
Sputnik Грузия
Стороны обсудили перспективы углубления существующего сотрудничества между двумя центральными банками 23.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-23T16:51+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Национальные банки Грузии и Венгрии подписали меморандум о взаимопонимании, который охватывает вопросы монетарной политики, управления резервами и банковского надзора. Документ был подписан президентом Нацбанка Грузии Натией Турнава и вице-президентом Центрального банка Венгрии Петером Бено Банаи. Встреча глав регуляторов Грузии и Венгрии прошла в рамках мероприятия руководителей центральных банков стран региона в Тбилиси. Стороны обсудили перспективы углубления существующего сотрудничества между двумя центральными банками. Подписанный меморандум между сторонами определяет новые рамки для обмена опытом и лучшими практиками. По данным Нацбанка, меморандум предусматривает сотрудничество и обмен опытом в следующих сферах: Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Связи между странами стали стремительно развиваться после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Уже в 2013 году была создана межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству, а в 2022 году – подписана декларация об установлении стратегического партнерства между государствами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, экономика, грузия, тбилиси, венгрия, натия турнава, грузинская мечта - демократическая грузия
новости, экономика, грузия, тбилиси, венгрия, натия турнава, грузинская мечта - демократическая грузия
Национальные банки Грузии и Венгрии договорились о сотрудничестве
16:51 23.09.2026 (обновлено: 16:57 23.09.2026)
Стороны обсудили перспективы углубления существующего сотрудничества между двумя центральными банками
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Национальные банки Грузии и Венгрии подписали меморандум о взаимопонимании, который охватывает вопросы монетарной политики, управления резервами и банковского надзора.
Документ был подписан президентом Нацбанка Грузии Натией Турнава и вице-президентом Центрального банка Венгрии Петером Бено Банаи. Встреча глав регуляторов Грузии и Венгрии прошла в рамках мероприятия руководителей центральных банков стран региона в Тбилиси.
Стороны обсудили перспективы углубления существующего сотрудничества между двумя центральными банками. Подписанный меморандум между сторонами определяет новые рамки для обмена опытом и лучшими практиками.
По данным Нацбанка, меморандум предусматривает сотрудничество и обмен опытом в следующих сферах:
управление международными резервами
развитие финансовых сервисов
регулирование и надзор за финансовыми институтами.
Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Связи между странами стали стремительно развиваться после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Уже в 2013 году была создана межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству, а в 2022 году – подписана декларация об установлении стратегического партнерства между государствами.