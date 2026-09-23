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Основные покупатели грузинского вина в январе–августе 2026 года

Основные покупатели грузинского вина в январе–августе 2026 года

Sputnik Грузия

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в январе–августе 2026 года было продано 52,4 тыс. тонн вина, что на 6,8% меньше по сравнению с... 23.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-23T12:34+0400

2026-09-23T12:34+0400

2026-09-23T12:34+0400

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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в январе–августе 2026 года было продано 52,4 тыс. тонн вина, что на 6,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доход от экспорта составил 163,6 млн долларов.Россия занимает первое место среди покупателей грузинского вина — объем экспорта составил 102,2 млн долларов. На втором месте Польша — 10,7 млн долларов, тройку лидеров замыкает Украина — 7,5 млн долларов. Далее следуют Китай и Казахстан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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