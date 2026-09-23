https://sputnik-georgia.ru/20260923/peskov-predposylok-dlya-mirnykh-peregovorov-po-ukraine-poka-net-300752723.html

Песков: предпосылок для мирных переговоров по Украине пока нет

Песков: предпосылок для мирных переговоров по Украине пока нет

Sputnik Грузия

По словам Пескова, на фоне продолжающейся террористической активности и милитаризации Украины ряд европейских стран, включая Британию, Германию и Францию, лишь... 23.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-23T14:05+0400

2026-09-23T14:05+0400

2026-09-23T14:12+0400

украина

обострение ситуации вокруг украины

в мире

россия

дмитрий песков

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров по Украине пока нет, хотя Москва сохраняет открытость к ним, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров нет. Хотя мы как российская сторона сохраняем свою открытость для мирных переговоров", — сказал он.Представитель Кремля подчеркнул, что киевский режим продолжает свою террористическую активность.По словам Пескова, продолжается и милитаризация Украины – европейские государства пытаются изыскивать новые деньги для закупки вооружений.Помимо того, власти ряда стран также занимаются нагнетанием русофобских настроений – в частности, это происходит в Британии, Германии, Франции и некоторых других странах. Пресс-секретарь российского президента отметил, что такая политика является недальновидной и не способствует разрядке напряженности на Европейском континенте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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украина, обострение ситуации вокруг украины, в мире, россия, дмитрий песков