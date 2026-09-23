https://sputnik-georgia.ru/20260923/peskov-vstrecha-putina-i-zelenskogo-bez-ekspertnoy-podgotovki--pustaya-trata-vremeni-300753101.html

Песков: встреча Путина и Зеленского без экспертной подготовки – пустая трата времени

Песков: встреча Путина и Зеленского без экспертной подготовки – пустая трата времени

Sputnik Грузия

По словам пресс-секретаря президента РФ, Зеленскому будут предоставлены необходимые гарантии безопасности в случае визита в Москву – он, по словам Пескова... 23.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-23T15:00+0400

2026-09-23T15:00+0400

2026-09-23T15:00+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Проводить встречу президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского до проведения работы на экспертном уровне нецелесообразно, это будет пустой тратой времени, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Что касается встречи Путина с Зеленским, здесь наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву", – сказал Песков журналистам в среду.Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в этом случае необходимые гарантии безопасности главе киевского режима будут предоставлены, указав, что Зеленский "прекрасно знает, какие решения нужно принять"."В каком-то ином случае проводить встречу в верхах до того, как не проделана работа на экспертном уровне, нецелесообразно, потому что это будет пустая трата времени", – добавил Песков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, политика, москва, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков, украина, обострение ситуации вокруг украины