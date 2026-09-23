https://sputnik-georgia.ru/20260923/premer-gruzii-v-nyu-yorke-otkrytie-genassamblei-oon-i-peregovory-s-glavoy-obse-300747176.html
Премьер Грузии в Нью-Йорке: открытие Генассамблеи ООН и переговоры с главой ОБСЕ
Премьер Грузии в Нью-Йорке: открытие Генассамблеи ООН и переговоры с главой ОБСЕ
Sputnik Грузия
Кобахидзе выступит на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября 23.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-23T11:51+0400
2026-09-23T11:51+0400
2026-09-23T11:59+0400
политика
новости
грузия
швейцария
нью-йорк
сша
мака бочоришвили
оон
обсе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/1a/290063658_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_a8c28c0aa822da49e6d44df6e8a6a267.jpg
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе присутствовал на открытии генеральных дебатов 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, говорится в сообщении администрации правительства.С речью на открытии дебатов выступил президент США Дональд Трамп. Главная тема 81-й сессии Генассамблеи ООН – "Восстановление доверия, управление трансформациями: ООН, которая эффективно работает для всех".По информации администрации правительства, глава грузинского правительства выступит перед участниками общих дебатов Генеральной Ассамблеи 24 сентября.В рамках сессии Генассамблеи ООН Кобахидзе также встретился с вице-президентом Швейцарии, министром иностранных дел и действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом. Стороны обсудили отношения между Грузией и Швейцарией, возможности дальнейшего углубления сотрудничества, а также взаимодействие Грузии с ОБСЕ."На встрече мы обсудили двусторонние отношения между Грузией и Швейцарией и возможности дальнейшего углубления сотрудничества между нашими странами. Также поговорили о сотрудничестве Грузии с ОБСЕ и активном участии нашей страны в основных направлениях деятельности организации", – написал Кобахидзе в социальной сети.Премьер поблагодарил Швейцарию за поддержку, а также отметил роль Швейцарии как посредника между Грузией и Россией в условиях отсутствия дипломатических отношений между двумя странами.Стороны обсудили предстоящий в октябре визит Кассиса в Грузию в качестве действующего председателя ОБСЕ.На встрече было отмечено, что Грузия остается конструктивным и ответственным государством – участником ОБСЕ, поддерживает диалог и уважает принципы международного права.Во встрече также приняли участие вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, глава администрации правительства Леван Жоржолиани и постоянный представитель Грузии при ООН Давид Бакрадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
швейцария
нью-йорк
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/1a/290063658_147:0:1826:1259_1920x0_80_0_0_a1d8c3e46551eb5da0d47dc141742707.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, новости, грузия, швейцария, нью-йорк, сша, мака бочоришвили, оон, обсе
политика, новости, грузия, швейцария, нью-йорк, сша, мака бочоришвили, оон, обсе
Премьер Грузии в Нью-Йорке: открытие Генассамблеи ООН и переговоры с главой ОБСЕ
11:51 23.09.2026 (обновлено: 11:59 23.09.2026)
Кобахидзе выступит на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе присутствовал на открытии генеральных дебатов 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, говорится в сообщении администрации правительства.
С речью на открытии дебатов выступил президент США Дональд Трамп. Главная тема 81-й сессии Генассамблеи ООН – "Восстановление доверия, управление трансформациями: ООН, которая эффективно работает для всех".
По информации администрации правительства, глава грузинского правительства выступит перед участниками общих дебатов Генеральной Ассамблеи 24 сентября.
В рамках сессии Генассамблеи ООН Кобахидзе также встретился с вице-президентом Швейцарии, министром иностранных дел и действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом. Стороны обсудили отношения между Грузией и Швейцарией, возможности дальнейшего углубления сотрудничества, а также взаимодействие Грузии с ОБСЕ.
"На встрече мы обсудили двусторонние отношения между Грузией и Швейцарией и возможности дальнейшего углубления сотрудничества между нашими странами. Также поговорили о сотрудничестве Грузии с ОБСЕ и активном участии нашей страны в основных направлениях деятельности организации", – написал Кобахидзе в социальной сети.
Премьер поблагодарил Швейцарию за поддержку, а также отметил роль Швейцарии как посредника между Грузией и Россией в условиях отсутствия дипломатических отношений между двумя странами.
Стороны обсудили предстоящий в октябре визит Кассиса в Грузию в качестве действующего председателя ОБСЕ.
На встрече было отмечено, что Грузия остается конструктивным и ответственным государством – участником ОБСЕ, поддерживает диалог и уважает принципы международного права.
Во встрече также приняли участие вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, глава администрации правительства Леван Жоржолиани и постоянный представитель Грузии при ООН Давид Бакрадзе.