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Премьер Грузии в Нью-Йорке: открытие Генассамблеи ООН и переговоры с главой ОБСЕ

Премьер Грузии в Нью-Йорке: открытие Генассамблеи ООН и переговоры с главой ОБСЕ

Sputnik Грузия

Кобахидзе выступит на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября 23.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-23T11:51+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе присутствовал на открытии генеральных дебатов 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, говорится в сообщении администрации правительства.С речью на открытии дебатов выступил президент США Дональд Трамп. Главная тема 81-й сессии Генассамблеи ООН – "Восстановление доверия, управление трансформациями: ООН, которая эффективно работает для всех".По информации администрации правительства, глава грузинского правительства выступит перед участниками общих дебатов Генеральной Ассамблеи 24 сентября.В рамках сессии Генассамблеи ООН Кобахидзе также встретился с вице-президентом Швейцарии, министром иностранных дел и действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом. Стороны обсудили отношения между Грузией и Швейцарией, возможности дальнейшего углубления сотрудничества, а также взаимодействие Грузии с ОБСЕ."На встрече мы обсудили двусторонние отношения между Грузией и Швейцарией и возможности дальнейшего углубления сотрудничества между нашими странами. Также поговорили о сотрудничестве Грузии с ОБСЕ и активном участии нашей страны в основных направлениях деятельности организации", – написал Кобахидзе в социальной сети.Премьер поблагодарил Швейцарию за поддержку, а также отметил роль Швейцарии как посредника между Грузией и Россией в условиях отсутствия дипломатических отношений между двумя странами.Стороны обсудили предстоящий в октябре визит Кассиса в Грузию в качестве действующего председателя ОБСЕ.На встрече было отмечено, что Грузия остается конструктивным и ответственным государством – участником ОБСЕ, поддерживает диалог и уважает принципы международного права.Во встрече также приняли участие вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, глава администрации правительства Леван Жоржолиани и постоянный представитель Грузии при ООН Давид Бакрадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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