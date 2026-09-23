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Ртвели-2026: государство вновь изменило условия закупки излишков винограда
Ртвели-2026: государство вновь изменило условия закупки излишков винограда
Sputnik Грузия
Для виноградарей, которые уже сдали виноград по старым расценкам, произведут перерасчет по новым ценам, и соответствующая разница будет компенсирована 23.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Правительство Грузии скорректировало правила госзакупок излишков винограда на сезон ртвели 2026 года, обновив цены, заявил председатель Национального агентства вина Леван Мехузла на брифинге, прошедшем в координационном штабе ртвели в Гурджаани. По словам Мехузла, решение об изменении цен на сдаваемый виноград было принято в результате консультаций с правительством Грузии и министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давидом Сонгулашвили Государство определило закупочные цены, исходя из содержания сахара: Высококондиционный виноград: при сахаристости выше 20% для "саперави" – 1,50 лари; выше 19% для "ркацители" и всех остальных сортов винограда – 1,30 лари. Низкокондиционный виноград: Как пояснил глава Агентства, виноград с сахаристостью ниже 16 процентов считается некондиционным. Он не пригоден ни для производства вина, ни для производства спирта. По его словам, что касается тех виноградарей, которые уже сдали виноград по старым расценкам, то для них произведут перерасчет по новым ценам, и соответствующая разница будет компенсирована. В ходе сбора урожая 2025 года правительству пришлось закупить 145,7 тысячи тонн винограда за счет средств государственного бюджета, потратив 241 миллион лари. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, национальное агентство вина, ртвели архив
экономика, грузия, новости, национальное агентство вина, ртвели архив
Ртвели-2026: государство вновь изменило условия закупки излишков винограда
10:52 23.09.2026 (обновлено: 11:25 23.09.2026)
Для виноградарей, которые уже сдали виноград по старым расценкам, произведут перерасчет по новым ценам, и соответствующая разница будет компенсирована
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Правительство Грузии скорректировало правила госзакупок излишков винограда на сезон ртвели 2026 года, обновив цены, заявил председатель Национального агентства вина Леван Мехузла на брифинге, прошедшем в координационном штабе ртвели в Гурджаани.
По словам Мехузла, решение об изменении цен на сдаваемый виноград было принято в результате консультаций с правительством Грузии и министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давидом Сонгулашвили
Цена на виноград в Грузии в 2026 году будет зависеть от его качества, и, вместо субсидирования, государство станет гарантом покупки излишков урожая у фермеров. Излишки винограда в ходе ртвели (сбора урожая) в 2026 году, которые не купит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем".
Государство определило закупочные цены, исходя из содержания сахара:
Высококондиционный виноград: при сахаристости выше 20% для "саперави" – 1,50 лари; выше 19% для "ркацители" и всех остальных сортов винограда – 1,30 лари.
Низкокондиционный виноград:
От 16 до 20% для "саперави" – 1 лари;
От 16 до 19% для "ркацители" и все остальных сортов винограда – 0,90 лари.
Как пояснил глава Агентства, виноград с сахаристостью ниже 16 процентов считается некондиционным. Он не пригоден ни для производства вина, ни для производства спирта.
"Фактически это недозрелый виноград. Позиция государства, как вы знаете, заключается в том, что ни один килограмм винограда в стране не останется несданным. Соответственно, в данном случае мы делаем исключение, чтобы виноградарь мог покрыть понесенные расходы, и стоимость винограда составит 50 тетри, а для гибридных сортов – 30 тетри", – отметил Мехузла.
По его словам, что касается тех виноградарей, которые уже сдали виноград по старым расценкам, то для них произведут перерасчет по новым ценам, и соответствующая разница будет компенсирована.
В ходе сбора урожая 2025 года правительству пришлось закупить 145,7 тысячи тонн винограда за счет средств государственного бюджета, потратив 241 миллион лари.
Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны.